 

Под Харьковом на границе с Россией задержали мужчину. Он вез на лошади табак для кальяна

07.09.2020, 22:05, Новости дня

Пограничники задержали нарушителя, который 7 сентября незаконно пересек границу с территории России с контрабандным грузом. Мужчина перевозил на лошади картонные коробки с табаком для кальяна. Об этом в Facebook сообщило Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Около 6.00 пограничники наряда отдела “Золочев” заметили человека, который вел лошадь, на спине у нее были привязаны металлические клетки с грузом.

“Требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство. Во время преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали”, – рассказали подробности инцидента пограничники.

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Posted by Східне регіональне Управління ДПСУ on Esmaspäev, 7. September 2020

У мужчины документов не было. По информации ГПСУ, он сказал, что является гражданином Украины. На лошади он перевозил из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Стоимость груза пограничники оценили в 105 тыс. грн.

Его привлекут к административной ответственности по ст. 202 (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).

В отношении него составили административные материалы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ст. 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Дальнейшее решение по указанным статьям примет суд, подытожили в ГПСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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