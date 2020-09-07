 

Съел сурка и умер. Число жертв бубонной чумы в Монголии выросло до трех

07.09.2020, 22:05, Новости дня

Пациент инфекционной больницы в монгольской провинции Завхан 7 сентября умер от бубонной чумы. Об этом сообщило агентство “Монцамэ”.

У мужчины были поражены легкие, он находился на аппарате искусственного дыхания.

У близких родственников умершего клинических признаков чумы не обнаружено. В районе, где произошло заражение, действует карантинный режим, сообщили в местном Центре зоонозных заболеваний.

Агентство Xinhua уточняет, что пациент ел мясо сурка. Блохи, живущие на этих животных, переносят бактерию Yersinia Pestis – возбудителя чумы.

Число жертв этого заболевания в Монголии достигло трех. Первые случаи заражения бубонной чумой были подтверждены в этой стране в начале июля. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация контролируемая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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