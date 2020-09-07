Мнение: Россия стала пятой экономикой мира

07.09.2020, 22:00, Разное

Если вы заправите одну штанину в носок, окружающие не будут ждать от вас многого. Когда я открываю сайт оппозиционной «Медузы», я не рассчитываю увидеть там хорошие новости о России: вы сами знаете, как работают иностранные СМИ, и в каком свете они выставляют нашу славную страну.

Тем сильнее было моё удивление, когда я обнаружил на страницах «Медузы» сразу две хороших новости подряд. Во-первых, они посвятили целую статью открытию нового производства в России — мощного и красивого Воронежского крематория:

https://meduza.io/feature/2020/09/02/v-voronezhe-otkrylsya-krematoriy-eto-proryvnoy-i-ochen-vazhnyy-dlya-rossiyskoy-arhitektury-proekt-meduza-rasskazyvaet-istoriyu-ego-sozdaniya

Во-вторых, «Медуза» сообщила читателям об очередном достижении России, о подъёме в пятёрку самых крупных экономик мира:

https://meduza.io/feature/2020/08/31/mesyats-nazad-v-kremle-govorili-chto-otkazalis-ot-tseli-voyti-v-top-5-ekonomik-mira-k-2030-godu-potomu-chto-eto-nerealistichno-a-teper-govoryat-chto-rossiya-tuda-uzhe-voshla

Мы достигли этого впечатляющего результата благодаря нашей устойчивости и стабильности. За время правления Владимира Путина Россия год за годом решала свои застарелые проблемы, конопатила одну опасную пробоину за другой. Мы были не в положении молодого спортсмена, спокойно тренирующего мышцы на стадионе, а в положении выбитого из колеи мастера спорта, завязавшего с алкоголем и начавшего восстанавливать нормальную жизнь: лечить болезни, восстанавливать документы, раздавать долги и возвращаться в большой спорт.

Взвешенная и осторожная политика, — «сейфовая игра», как выражается современная молодёжь, — позволила России обойти во время эпидемии коронавируса заносчивые страны Запада, забывшие за год относительного благополучия и о скромности, и об осторожности.

Мы и до кризиса находились примерно на одном уровне с Германией, то слегка опережая, то слегка отставая от неё. Теперь, когда коронавирус отбросил немцев немного назад, мы снова вышли на пятое место, оттеснив наших европейских друзей и партнёров на шестое. Этот предварительный результат будет окончательно зафиксирован в 2021 году, когда станут известны точные данные за текущий непростой год.

Пожалуй, можно было бы танцевать и хлопать в ладоши, если бы не важный нюанс, делающий нашу победу достаточно условной.

С одной стороны, в перспективе 10-15 лет мы должны оставить Германию далеко позади, так как Россия физически больше: мы продолжаем возвращаться к здоровому капитализму и поднимать нашу производительность труда, в то время как Германия находится уже на своём экономическом пике и, — спасибо ПОПС, — готовится уже скользить с обрыва вниз.

С другой стороны, десятка лидеров выглядит сейчас так:

1. Китай

2. США

3. Индия

4. Япония

5. Россия

6. Германия

7. Индонезия

8. Бразилия

9. Великобритания

10. Франция

Я выделил жирным азиатские страны, которые при более-менее нормальном течении истории XXI века фактически обречены на быстрый экономический рост. Население Индонезии — 270 млн человек, и эта бедная страна стремительно навёрстывает отставание, развивая свою промышленность и перенимая иностранные технологии.

Если только не случится какой-нибудь катастрофы в Азии, мы с нашими 150 млн россиян никак не сможем выиграть на марафонской дистанции у индонезийцев, особенно если учесть, что население этой экзотической для нас страны по-прежнему продолжает расти.

Уровень грамотности в Индонезии меньше 90%. Местным властям достаточно будет обучить чтению и письму 20 млн человек, чтобы дать экономике мощный буст. Уровень грамотности в России около 100%. У нас просто не осталось слабых мест, которые мы могли бы устранить, затратив столь же незначительные ресурсы.

Таким образом, мы по факту вовсе не опережаем Германию. В перспективе ближайших 15-20 лет мы остаёмся на своём месте, тогда как Германия меняется местами с Индонезией, пока что отстающей от нас страной. Вот неумолимые цифры:

Население Индонезии: 270 млн

Население России: 147 млн

Население Германии: 83 млн

Экономика неизбежно будет подтягиваться к этим показателям, нравится нам это или нет. При этом попытка Германии решить демографический вопрос в лоб, приглашая к себе дикарей, а потом расхолаживая их деньгами и вседозволенностью, уже провалилась, равно как и предыдущая попытка Германии изменить свой демографический состав при помощи грубой силы.

Впрочем, я отнюдь не ради проформы делал сейчас оговорки в духе «если не будет катастрофы». Долларовая экономика продолжает рушиться, и коронавирусный кризис является всего лишь незначительным эпизодом этой величественной драмы. Россия хорошо готова к любому развитию событий, у нас есть и план Б, и план В, даже план Ж. Я не уверен, что Индонезия обладает столь же хорошим запасом прочности. Резкое сокращение внешней торговли может привести, например, к экономическим пертурбациям, по итогам которых к власти придут какие-нибудь социалисты, чтобы похоронить весь накопленный прогресс в войнах с собственным населением.

Да, действительно, в перспективе Россию могут снова выдавить из пятёрки крупнейших экономик. Однако прямо сейчас мы находимся на заслуженно высоком месте, и, как знать, может быть мы успеем обогнать Японию до того, как всю нашу группу успеет обогнать перспективный индонезийский коршун.