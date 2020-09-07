Мнение: Возвращение Навального

07.09.2020, 21:55, Разное

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось и его вывели из искусственной комы. Алексей уже реагирует на обращения, и надеюсь, пойдет на поправку. И уже совсем скоро сам поведет расследование, кто и чем его отравил.

И я согласен с Кириллом Мартыновым, который еще 3 сентября написал: «…Когда Алексей Навальный вернется в российскую политику, мало не покажется никому. История последних ста лет знает немало политиков, которые за свои убеждения отбывали тюремные сроки, подвергались пыткам или были отправлены в ссылку или изгнание. Некоторые из них, например, Нельсон Мандела, становились затем национальными лидерами своих стран. Они личным примером демонстрировали, что ради убеждений готовы рискнуть свободой, комфортом и жизнью: люди верили таким лидерам и шли за ними.

Однако биография Навального даже на этом фоне теперь выглядит исключительной.

В политику он будет возвращаться фактически с того света. И все те, кто сомневался в его искренности, подозревали, что Навальный склонен к авторитаризму, или считали (последнее характерно для совсем уж недалеких граждан), что «Навальный проект Кремля», вынуждены будут надолго замолчать.

Долг любого человека, верящего в свободу, достоинство и демократию, заключается теперь в том, чтобы поддержать Навального — по крайней мере, морально. В конечном счете речь теперь идет не о защите чьих-то личных амбиций, но о борьбе за фундаментальное право на жизнь. Те, кто против Навального, готовы убивать граждан России ради сохранения своей власти и ренты…» (отсюда).

Выздоравливай, Алексей! И возвращайся! Ты нужен России!

Фотография отсюда