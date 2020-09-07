Мнение: Белоруссия наша! А польские жулики: ни украсть, ни посторожить…

07.09.2020, 21:50, Разное

Как многие уже наверное догадались – Белоруссия наша. Ну, понятное дело, в отличие от Крыма – это не 146%, все-таки товарищ Лукашенко сильно непредсказуем, как подруга Костика из «Покровских ворот», в смысле – такой же внезапный и такой же неожиданный. Но, что есть – то есть.

Во-первых, это уж не секрет – польская провокация руками СБУ с участием якобы «33 вагнеровцев» громко лопнула. Причем, лопнула настолько смачно, что «бацка», тут тоже без секретов – пригрозил своим вчерашним закадычным друзьям санкциями. И откровенно лениво ржать над тем, что Украина, Литва, Польша и другие прекрасные страны прекрасной демократии показали Лукашенко популярную фигуру из нескольких пальцев и это не «дуля». Доставляет другое.

Во-первых, Навальный вроде бы уже очухался, но разворот Лукашенко, который «слил» нашим дядям из ФСБ – «перехват» – это шикарно. И я не знаю, если это снова наши условные Боширов и Петров отработали и советом помогли президенту Белоруссии – это красиво. А если «батька» сам такое отчебучил – это в два раза веселее, потому что Лукашенко пытается отработать свой залет. Значит, шансы на просветление у него есть. В конце концов он так или иначе повел себя в отличие от Януковича весьма достойно.

Во-вторых, конечно, это резкий разворот Белоруссии вообще. Это резко проснувшаяся дружба, это запланированный визит в Москву, это каждодневные созвоны с Путиным и даже слова, что, дескать – ВВП он вообще как брат. Старшой, ага. Вспоминайте другого героя Папанова из «Бриллиантовой руки».

А вот то, что огорчает до некоторой степени – это как Лукашенко у себя под боком проворонил всю эту кашу, причем, объективно ведь повезло – что США сильно не лезли. Им, слава Хиллари, сейчас сильно не до нас, а также – Путин тоже намекнул, что помидорами могут не отделаться, помните же заявление, что резерв силовиков есть?

Впрочем, еще раз повторюсь: елки-метелки, Польша начала свою игру! Вот, эта страсть у панов каждый раз свое государство подставить, чтобы его наконец-то уже разхреначили к одной известной бабушке – прямо генетическое что ли? То они президента своего несчастного раз за разом откапывают, то в самолете динамит находят спустя 10 лет, то вот – решили майдануть Белоруссию. Ну, действительно, если США последняя сверхдержава, Украина – аграрная сверхдержава, то почему дотируемой из Германии Польше – не стать шпионской сверхдержавой? 100 раз так делали, последний – при Гитлере.

Но, быть шпионом на экране, как легендарный Шон Коннери, кто недавно отпраздновал юбилей – это одно. А в жизни, как обычно – что-то пошло не так. В смысле, в виде фарса, потому что калька-то с Майдана была видна, но напевал эти мотивы пытаясь повторить Паваротти – разумеется, Робинович. Или Дуда, тут как удобнее.

А потому «белорусская гуйдиха» – она же мадам Тихановская – это обнять и плакать. Харизмы ноль, интеллекта еще меньше, читать нормально с телесуфлера даже не может, не говоря о том, что свалила в Литву и оттуда продолжала «не сдаваться». У нас Навальный хоть бабла нарубил, а эта барышня – она для чего?

Нет, ну серьезно – как-то тщательнее готовиться что ли надо? Даже в Киеве Виталик Кличко бодрее смотрится. И я не буду ставить, кто из них – мэр или гуайдиха лучше знают таблицу умножения, но с Виталием по крайней мере весело! Без отопления зимой и горячей воды летом – но весело!

В общем, можно было много говорить из той серии, что заставил сказать герой Виталия Соломина героя Вахтанга Кикабидзе в легендарном «ТАСС уполномочен заявить», а именно: «Акция не готова» – но, есть как говорится нюансы.

И тут, конечно, поражает до некоторой степени польское сообщество ТГ-каналов NEXTA. Доставляет много нюансов. Причем, непуганность белорусских борцов, которые действительно верят этим польским товарищам, как когда-то мы все верили телевизору – даже где-то на последнем месте. Интересует другое.

Некий 22-летний Степан Путило, якобы владелец, хотя тут к гадалке не ходи – не может считай только-только закончивший универ парень обладать настолько мощным ресурсом – типа все это дело раскрутил.

Дескать, им присылают «простые белорусы» данные, в результате лента новостей у этих каналов обновляется просто молниеносно – на пике белорусских приключений – раз в 5-8 минут. Кстати, чтобы ни у кого не было иллюзий – что редактор просто NEXTA, что NEXTA Live – топят за: 1) легализацию марихуаны, 2) декоммунизацию Белоруссии по типу Украины (привет «Белазу» и прочим), 3) выступают за тотальную белоруссиизацию – т.е. бандеризацию и деградацию.

И вот нам пытаются рассказать, что коллектив из пяти пай-мальчиков от 22 до 25 лет – раскрутили ставшие мегапопулярными среди независимых белорусов, кто хочет трусики и в ЕС – несколько ТГ-каналов. И типа всю инфу, включая порой такие шикарные ролики, что не каждый ТВ-оператор и стример снимет – присылает «народ».

Т.е. по факту, снова и еще раз. Наши «прибалтийские друзья», кто реально сидит в глубокой дупе, при том что Европа только-только начинает отключать их от дотаций – решили замутить «Майданец». Но, как мы уже сказали, история второй раз всегда повторяется в виде фарса.

Поэтому деньги явно были, но дальше – начались нюансы. Топорная работа СБУ, где спалили все что могли, эта самая NEXTA, которая хоть и развела хомячков, но лишь потому что в Белоруссии реально заповедник, а также – кастинг на «народного президента» у них проводил тот же, кто у нас тут пророчит на место Навального Егора Жукова или товарища Дудя (вот тут мы аплодируем стоя!).

Хотя, честно сказать, с учетом поведения Лукашенко – могло и прокатить. Надеюсь, там все выводы сделают, кому надо. Разумеется, кроме поляков и прибалтов. Но, из хороших новостей – жизнь им поможет скоро сама. Впрочем, это уже совсем другая история…

А Белоруссия – наша. Может Лукашенко и самодур, но после всего, что произошло, хочется верить, что не идиот. Впрочем и это тоже скоро проверим.

Счастья вам.