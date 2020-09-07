Общество: Коми прописали лечение от запущенных болезней

07.09.2020, 21:48, Новости дня

«Многоуровневая задача с множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

– Мы прорываемся из 1942 года, – Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми, делает паузу, – в цифровое, умное будущее!

За спиной и.о. главы Коми новенький вокзал с цифровой начинкой. Станция «Сосногорск». Стоимость – более 600 миллионов рублей, деньги – инвестпрограмма РЖД. Программа программой, а усилия, чтобы проект воплотился именно здесь, в Сосногорске – где вокзал, построенный в начале Великой Отечественной, давно пришел в негодность, – разумеется, республиканские.

Сосногорск – город близ Ухты, в пяти-шести часах езды от Сыктывкара – спецкору газеты ВЗГЛЯД уже знаком. Именно на Сосногорской швейной фабрике полгода назад, в марте начали выстраивать масштабное производство защитных масок – когда был дефицит, и каждое изделие в розницу стоило двести рублей. Сейчас проблем с защитными средствами нет. А эпидемиологическая обстановка позволила не только достроить вокзал в том же Сосногорске (и успеть к столетию Республики Коми), – но и собраться, вместе с потенциальными пассажирами, на торжественное открытие.

Владимир Уйба, назначенный в Республику Коми в апреле, за это время заслужил репутацию «победителя ковида». Впрочем, сам доктор Уйба – эпидемиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, долгие годы возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – считает иначе:

– Сложно говорить о победе и победителях. COVID-19 – очень непростая инфекция, не дает расслабляться. Победить ее можно практически тотальным созданием иммунной прослойки. А если по-русски, то всех привить или всем переболеть.

В любом случае, на центральной площади Сыктывкара – напротив правительственных зданий, неподалеку от памятника Ленину – установлен электронный календарь с обратным отсчетом: в 2021 году здесь ждут чемпионат мира по хоккею с мячом. В условиях всеобщего карантина – редкий случай уверенности. Как в лучшее – вообще, так и в собственные антиковидные возможности, в частности.

Сейчас в Коми ежедневно от двадцати до сорока новых пациентов. Примерно половина – приезжие вахтовики. «Тянем хвост», говорит Уйба – принявший республику с несколькими крупными очагами ковида. Прежде всего – внутрибольничными.

– Практически с первых дней мы начали профилактическое лечение всей группы риска. В первую очередь это врачи, средний медперсонал, водители скорой помощи. Начали – и продолжаем делать это, – объясняет Уйба. – Потеряем медицинское сообщество – проиграем эту битву. Для всех. Это первое. Второе – максимальное разобщение с людьми старшего возраста. Они группа риска, что называется, со звездочкой. Мы их не можем особо лечить, потому что много противопоказаний из-за других заболеваний. Значит – только профилактика. Набором таких системных мероприятий удалось стабилизировать ситуацию, а потом и взять ее под управление.

* * *

Ухта, межтерриториальный родильный дом. Недавно здесь в партнерстве с «Газпромом» перестроили прием и выписку – то есть, входную группу и выписное отделение. Функционально и красиво, несмотря на контраст с основными площадями – где ремонта как такового ждут уже десятилетиями.

– Обидно было в счастливый день забирать своих родных на разбитом крыльце, – говорит Михаил, житель Ухты. – Дважды дело было – погодки у нас, пять и шесть лет. Получается, с этой точки зрения надо было подождать.

Межтерриториальный роддом – пока что одна из немногих республиканских больниц, где прошло некоторое обновление. Клиники в Коми – в массе своей, особенно по ремонтам и новым зданиям – уступают соседям по Северо-Западу. При том, что оснащение примерно вровень, спасибо нацпроектам.

– Эта работа ведется, необходимость давно назрела. Но, если говорить про борьбу с тем же ковидом, не забудьте: успех определяет первичное звено, а оно в республике достаточно стабильное, – говорит Уйба. – Как и уровень специализированных ковидных отделений. Мы очень хорошо обучили врачей – 3 тыс. человек, в том числе благодаря вебинарам Минздрава. Да, весной, на самом раннем этапе, когда была фора по времени.

– По принципу «раньше примешь меры – раньше выйдешь из ограничений»?

– С выходом чуть по-иному, – поправляет Уйба. – Мы сознательно ушли от [общего противоэпидемического] стандарта «0,5 койки на 1000 жителей». Нам было нужно всего 410 коек при наших 820 тысячах жителей республики. Но на пике мы имели 1470 коек. То есть в три раза больше. И вот это определило ранний переход на расширение снятия ограничений. Одно из трех главных требований, если вы помните – должно быть не более 50% занятых коек. На пике у нас доходило до 800 коек. Если бы у нас было только 400 коек – ну, представьте себе картину…

Представить как раз немудрено. Спецкор газеты ВЗГЛЯД как раз в марте, до смены руководства республики, уезжал из Коми, когда регион «влетел в больничные очаги». Сначала – в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, потом и в Коми Республиканской клинической больнице. По факту на таком уровне в медучреждениях полыхнуло впервые в стране.

– По сути, никто не знал, как бороться с внутрибольничной инфекцией. Поэтому боролись с ней по алгоритму борьбы с гриппом. А он не сработал, и мы получили два мощнейших очага, – вспоминает Уйба. – Набили шишек, скорректировали стратегию, по которой стали работать и мы, а за нами – и все остальные. И главное – если вспыхнуло в больнице, то необходимо тут же перемещать всех остальных пациентов, кто еще не болен. Если ты оставил внутри больницы пациентов, то заболеют все на всех этажах.

– То есть, все ваши почти 20 лет руководства ФМБА – как бы структура ни называлась, в любой конфигурации – оказались не в помощь?

– Почему же, – говорит доктор Уйба. – Базовые вещи сработали. Но вот специфику набирали с опытом. И довольно суровым.

* * *

Федеральное медико-биологическое агентство, которое возглавлял Уйба, объединяет более 300 учреждений в 60 регионах России. Бюджет на пике – 80 млрд рублей. Бюджет Коми – собственные доходы плюс дотации – по идее 100 млрд. Но 20 млрд выпало из-за того же ковида: налоговые послабления для бизнеса – вещь необходимая, но бьющая прежде всего по кошельку субъекта РФ.

То есть, в ФМБА, «суперминистерстве» Уйбы – 80 млрд. И в республике, где обязанности главы исполняет Владимир Уйба – тоже 80 млрд. Но есть разница. Например, госдолг региона – 25 млрд рублей. И прочие нюансы понятны – если попросить «доктора» Уйбу дать хотя бы краткий анамнез основным «болячкам» региона.

– У нас огромная территория – 1400 километров от Сыктывкара до Воркуты, – говорит он. – А дорога идет только до половины маршрута, до Печоры. Причем это не всегда дорога, а часто направление – песчано-гравийная смесь. А в сезон – зимники. Если, конечно, их не перекрывают метель и пурга… К тому же, через реку Печора отсутствует мост: город на левом берегу, подъезд с правого берега. Есть только паром.

Дороги – вслед за многими коллегами повторяет Уйба – это системный фактор. Если дороги нет, то нет бизнеса, инвестора, рабочих мест и нет среды закрепления для молодых. Потому что люди пытаются уехать – и уезжают. Что можно наблюдать и вдоль дорог, где они есть: на рекламных плакатах – очень мало вакансий. И много объявлений о скупке вторсырья: «Металл сдал – деньги взял». «Деньги – зашибись, привози – убедись».

– Безработица подскочила с 1,5% до 4%, – информирует Владимир Уйба. – Буквально за эти четыре месяца, за период пандемии. Только по официальным данным – а ведь для нас и полтора процента очень много. Нужны новые рабочие места и новые производства. Для моногородов это особо острая проблема.

А для всего этого нужны дороги. Их отсутствие – первая «болячка», говорит Уйба.

– Вторая – это огромное количество ветхого жилья. Да, на карте ФМБА шесть десятков регионов, за два десятка лет я объехал все. И такого – и в таком количестве! – не видел нигде. Это бараки образца 40-50-х годов прошлого столетия, а кое-где – и 20-30-х… Где-то каркасно-засыпные бараки, где-то брус. Но понятно, что при столь длительной эксплуатации, тем более северной, это уже непригодное жилье. Люди просто бедствуют от этого. Мягко говоря, не фактор для позитива на развитие.

– А что с федеральными программами по расселению? Не доходят, что ли?

– Доходят, и в полном объеме, – парирует и.о. главы республики. – Но объемы тут требуются другие. Вы представьте, 30 тыс. семей требуют переселения из ветхого и аварийного жилья. А переселяется 300 семей в год. То есть потребуется сто лет! И какое у людей будет настроение? И вот сразу вам третья наша «болячка»: огромный объем школ, детских садов, больниц в таком же аварийном фонде.

Понятно: то, что не закрыто прямыми распоряжениями сверху – включая «майские указы», которые касаются в первую очередь заработной платы. Деньги в образовании и медицине сейчас хорошие, признает Уйба – но человек должен не только жить, но и работать в достойных условиях.

– Когда ребенок приходит в аварийный детский садик – больше идти некуда, это же север, – то родители потом спрашивают меня: «А можно мы будем отвозить ребенка в другой детский сад? Он в 20 километрах, но вроде получше». Я им отвечаю: «Как вы собираетесь это делать?» Есть только условная дорога. Если начнется метель, снег, ее не будет. Школы, сельские амбулатории – в таких же аварийных условиях.

* * *

– Ни Южная Осетия, ни наводнение в Крымске 2012-го года, ни [наводнение на Дальнем Востоке] в 2013-м, ни «Хромая лошадь», ни авария на Саяно-Шушенской ГЭС, ни работа в Чечне и Ингушетии – ничто не похоже на то, чем я занимаюсь сейчас. Все это многообразие – все равно работа, которую я хорошо знал. Была команда людей, которые работали как часы. Поэтому любая сложная ситуация спокойно укладывалась в алгоритм. Да, каждый раз были нюансы, но все равно этот алгоритм работал. Здесь же, в Республике Коми – многоуровневая задача с множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было.

Ощущения от управления регионом Уйба сравнивает с падением без парашюта с большой высоты. Но при этом – с полным пониманием, что надо делать:

– Это особое ощущение, когда тебе доверяет не кто-нибудь, а президент России. Это дорогого стоит. И здесь уже мобилизуешься, понимаешь, что ситуация непростая, но ее надо решать. Каждый день, принимая все большие и большие объемы нерешенного – все равно понимаешь, что это нужно делать. Приезжаешь в районы – и видишь, что у людей очень высокий уровень надежды на тебя. Люди говорят: «Пожалуйста, не обманите нас, помогите нам». Это тоже дорогого стоит. Люди очень ждут, чем ты можешь помочь.

Уйба признает, что без специальной программы региону не справиться:

– Только системная, совместная с федеральным центром работа. Нам самим республику не поднять. Программа состоит их трех основных блоков: дороги, переселение из ветхого и аварийного жилья, социальный блок (школы, больницы). Удовольствие дорогое, порядка 200 миллиардов рублей…

* * *

– Если нам удастся убедить федеральных коллег, то на сегодняшний рубль субвенции Республика Коми через 3-4 года будет готов отдавать два, – обещает и.о. главы региона. – За счет того, что эти вложения дадут мультипликативный эффект в части создания новых рабочих мест. Нам очень нужна помощь федерального центра. Но при этом такая специальная программа на четыре года предлагается с тем, чтобы дальше республика начала свой путь на подъем.

Проще говоря, если программа начнется с 2021 года, то к исходу 2024-го Коми выйдет не на доковидные 260, а 400 млрд рублей собираемости налогов. Прежде всего – за счет развития новых производств.

– Есть много направлений, которые сегодня либо вообще не работают, либо находятся в зачаточном состоянии, – говорит Уйба. – Например, у нас в регионе очень чистые реки. А РФ сегодня нужно огромное количество мальков ценных рыб. Под это есть программы, очень большие деньги. По большому счету это можно и нужно сделать именно у нас, в Республике Коми. Надо создать сеть заводов по выращиванию мальков ценных пород рыб. Это сиг, хариус, нельма, семга, таймень. Это уникальные рыбы. Сегодня тот же таймень – уже краснокнижный, потому что его практически нет. Это наша разработка, и для Коми она имеет все основания.

Итак, во-первых – рыба. Второе – это обустройство судоходства на реках Вычегда, Печора с выходом на Северный морской путь.

– Сегодня эти реки не очень судоходны, но 100 млн. тонн грузоперевозок будет достаточно, чтобы появились средства с оборота грузов на работы по дноуглублению, – полагает Уйба. – В этом, например, заинтересован Росатом. Путь через Север оказывается намного короче, чем путь через Америку. Благодаря ледоколам Севморпуть становится судоходным круглый год. А в этом – и наш прямой интерес: 90% Печоры – это наша территория, и только 10% реки идет по Ненецкому автономному округу. Здесь всем хватит рынка. И рабочих мест будет достаточно.

– То есть, Печоре нужен очень большой, коллективный земснаряд?

– Если угодно. Руки, земснаряд и программа, – уточняет Уйба. – А следом встает целая серия портовых судоремонтных предприятий. Есть маломерные суда, которые РФ закупает за рубежом, а может делать сама. То есть, можно строить не только судоремонт, но и верфи на Печоре.

Среди других промышленных резервов – заброшенные предприятия. Например, заводы железобетонных изделий, разбросанные по республике. Свой песок, рудные материалы. А, допустим, на руднике «Боксит Тимана», куда недавно ездил Уйба, в отвалах – мощные базальтовые породы.

– Шикарный щебень для дорожного строительства и для железобетонных изделий, – констатирует и.о. главы Республики Коми. – И крайне востребованная история, особенно для нас. Потому что первичное полотно дорог – это плиты. Плита – это быстро и относительно дешево. У нас есть опыт арктических стран, той же Финляндии. Сегодня существует много полимерных материалов, которые можно использовать при строительстве дорог.

Жилья республике, напоминает Уйба, нужно огромное количество. Плюс школы и детсады, амбулатории и больницы.

– Чтобы запустить под все это – и многое другое – строительный комплекс, нам нужно еще порядка 100 млрд рублей, – подсчитывает Владимир Викторович. – А это новые рабочие места, индустрия на долгие годы. И я же еще о многом не рассказал!

Из многого – туризм, разумеется. В Коми один этнопарк, два национальных парка: Койгородский и Югыд Ва. При этом часть нацпарка Югыд Ва под охраной «Юнеско». Леса. Реки И все это, напоминает Владимир Уйба – в двух часах перелета от Москвы:

– То есть не надо никуда лететь за тридевять земель. Туризм – это еще одно направление с огромным эффектом. Сегодня мы уже вошли в топ-30 регионов с развитым внутренним туризмом. Следующий шаг – войти в топ-10. У нас есть программа на три миллиарда. Три миллиарда дают импульс развитию туристической индустрии за счет гостиничного бизнеса, зимнего туризма, трасс, торговли, сувенирной продукции. Опять же дороги, которые связывают туристические базы, гостиницы. В целом получается хорошая, интересная программа.

– Вопрос лишь в том, дадут ли «добро» на реализацию всего этого – в ковидный и постковидный период, когда всюду секвестр, и деньги считают особенно тщательно.

– Так ведь смотря как обосновать, – говорит Уйба. – Мы же не просим деньги, чтобы проесть. Через четыре года вернем в два раза больше. Если одобрят – все сами и увидите.

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