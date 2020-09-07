 

Латвия заявила о нежелании проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

07.09.2020, 21:48, Новости дня

Правительство Латвии направило письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии, текст документа приводит латвийский портал Skaties.

«Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», – говорится в письме.

Латвийская федерация хоккея в свою очередь призывает не связывать политику со спортом. По мнению президента организации Айгарса Калвитиса, отказ от проведения турнира приведет к утрате доверия со стороны IIHF. Он считает, что IIHF не даст быстрый ответ, так как примет окончательное решение о проведении ЧМ лишь в конце января, передает ТАСС.

Ранее латвийский премьер Кришьянис Кариньш заявил, что страна намерена начать переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

Федерация хоккея Белоруссии заявила, что республика при необходимости может самостоятельно провести турнир. Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная РФ все матчи предварительного этапа должна провести в Минске.



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