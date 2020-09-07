Трамп поддержал остановку «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным

07.09.2020, 21:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в британском МИД о недопустимости голословных обвинений в связи с «отравлением» Навального.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

5 сентября Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.