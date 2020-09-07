Мнение: Без шансов на эмпатию

07.09.2020, 21:45, Разное

Отечественные придворные конспирологи прозревают в отравлении Навального некий чудовищный хитроумный план “мировой закулисы”, имеющий целью… продвижение Навального на пост президента России! Якобы политика специально “отравили не до конца”, а потом организовали его перемещение в Германию – все для того, чтобы, во-первых, показать падкому на внимание иностранцев российскому населению огромный уровень значимости Навального в мире; а во-вторых – привлечь к Навальному всеобщее сочувствие, создать ему ореол “жертвы”, чтобы потом, когда он выздровеет, население само на волне всенародной любви внесло его в Кремль!

Увы, достаточно очевидно, что сочиняют такие байки люди, практически не имеющие понятия о реальной психологии нынешнего российского населения. Ведь главная его особенность, как я уже не раз писал – почти полное отсутствие эмпатии, то есть, в частности – способности к сопереживанию чужой боли. Эта способность отбита долгими годами “коммунистического воспитания”, подробнее см. в моей книге “Страна утраченной эмпатии”. (Любопытно, что вот зверюшкам наши люди любят, могут и умеют сочувствовать, порой даже с преизлихом – эмпатию в отношении животных большевики не считали нужным вытравлять, и поэтому всевозможные зверозащитники и противники жестокого отношения к животным в России крайне многочисленны, сплочены и агрессивны; а вот про борцов, скажем, с пытками и с жестоким обращением в российских тюрьмах почти ничего не слышно).

Поэтому, в частности, в России, несмотря на грандиозную шумиху, поднятую на Западе, практически не было никакого массового сочувствия юристу Магнитскому, зверски замученному в тюрьме; народ отнесся к “оставлению без помощи” (Магнитского в тюрьме не лечили от острого приступа панкреатита – сильнейшие боли по официальной медицинской шкале болевых ощущений, и умер он в 37 лет, скорее всего, от болевого шока) с олимпийским спокойствием. Потом было еще много подобных дел (последние нашумевшие – пытки в деле “Сети”) – и это тоже не имело почти никакого общественного резонанса.

Мы и сейчас видим, что общество в целом с отменным равнодушием наблюдает за состоянием Навального и суетой, поднятой вокруг него мировыми лидерами и СМИ. Если кто и ожидал, что популярность Алексея сильно вырастет в связи с его отравлением – это были напрасные ожидания. Россия – явно не та страна, в которой миллионные толпы выходят на улицы с протестами, услышав про пытки, издевательства и прочие акты террора. Здесь это воспринимается в порядке вещей – “неприятно, но что ж поделать”.

Наш народ вообще не любит ВЫЖИВШИХ ЖЕРТВ. Им ведь надо сочувствовать – а он не умеет. Более того, готов предсказать некоторую волну разочарования Навальным… среди его поклонников. Как ни странно – они будут разочарованы тем, что он “дал себя отравить”. Вслух это мало кто произнесет – звучит очень уж глупо; но думать так будут многие. В представлении “игрушечного протеста” лидер должен быть неизменно крут, остроумен и неуязвим; он не может валяться в луже собственных испражнений, крича от боли.

Немного дубоватый народ, говоря проще. С очень толстой шкурой. Возможно, это оборотная сторона его стойкости, упорства и готовности терпеть любые лишения.