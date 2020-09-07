Мнение: Люди в штатском
07.09.2020, 21:40, Разное
Вчера было забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.
Мол как так, сатрапы мимикрируют под обычных граждан, а потом хватают. Да еще и лица прячут. Ай-я-яй, это не демократично.
Спешу расстроить, это как раз таки типовая история и Белоруссия тут вполне в трендах.
Полицейские в штатком задерживают участников беспорядков в Стамбуле.
Задержания на прокурдской демонстрации в Турции.
Гонконг.
Мадрид.
Гаага.
Нью-Йорк.
Протесты в Индонезии.
Арест в Шанхае.
Милан.
Париж.
Гаага.
Лос-Анджелес.
Французские силовики в штатском во время разгона митинга "Желтых жилетов" в Нанте.
Полицейские в шататском проводят задержание на демонстрации в американском Окленде.
Полиция Гонконга во время разгона беспорядков.
Задержание протестующей в Гонконге сотрудниками в штатском.
Отряд по подавлению беспорядков в Гонконге.
Центр задержания в Гонконге.
Подавление беспорядков в Париже.
Египетские полицейские проводят задержания в центре Каира.
Задержание протестующего в Нью-Йорке.
Задержание в Амстердаме.
Задержания в Париже.
Там же.
Задержания в Бруклине
Задержание на протестах в Индии.
Задержание на Западном Берегу реки Иордан.
.
Задержание в Лондоне.
Задержания в Берлине.
Задержание в Нью-Йорке.
Анкара.
Иерусалим.
Мумбай.
Задержание на протестах в Бангладеш.
Задержания на протестах в Израиле.
И снова Турция.
Брюссель.
Новый Орлеан.
Мадрид.
И немного ретро. Нью-Йорк. 1979-й.
Отдельно стоит выделить вот этого полицейского "под прикрытием" из Миннеаполиса https://colonelcassad.livejournal.com/5907864.html, который прикинулся протестующим и бил окна в магазинах.
"Это другое" (с)
PS. На деле, задачи у сотрудников в штатском вполне прозрачные и инструментарий давно известен.
1. Инфильтрация в протестные группы и обеспечение МВД или ГБ оперативной информацией изнутри.
2. Ведение наблюдения и выявление организаторов и вожаков протестного движения во время митингов и массовых беспорядков. Сбор личных данных, скрытое фотографирование и видеосъемка лиц для будущих арестов и уголовных дел.
3. Самостоятельное задержание или помощь сотрудникам в форме при задержании выявленных целей.
4. Манипуляция протестными лозунгами для дезориентации толпы и создания хаотизации внутри протестного движения.
5. Провокативные действия с целью дискредитации целей протестного движения, провоцирование погромов и беспорядков (при необходимости).
6. Сугубо силовая помощь при необходимости бить протестующих дубинками или чем-нибудь еще.
Но некоторые эльфы в 2020-м году совершают для себя удивительные открытия.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет