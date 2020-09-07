Мнение: Люди в штатском

07.09.2020, 21:40, Разное

Вчера было забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.

Мол как так, сатрапы мимикрируют под обычных граждан, а потом хватают. Да еще и лица прячут. Ай-я-яй, это не демократично.

Спешу расстроить, это как раз таки типовая история и Белоруссия тут вполне в трендах.



Полицейские в штатком задерживают участников беспорядков в Стамбуле.



Задержания на прокурдской демонстрации в Турции.



Гонконг.



Мадрид.



Гаага.



Нью-Йорк.



Протесты в Индонезии.



Арест в Шанхае.



Милан.



Париж.



Гаага.



Лос-Анджелес.



Французские силовики в штатском во время разгона митинга "Желтых жилетов" в Нанте.



Полицейские в шататском проводят задержание на демонстрации в американском Окленде.



Полиция Гонконга во время разгона беспорядков.



Задержание протестующей в Гонконге сотрудниками в штатском.



Отряд по подавлению беспорядков в Гонконге.



Центр задержания в Гонконге.



Подавление беспорядков в Париже.



Египетские полицейские проводят задержания в центре Каира.



Задержание протестующего в Нью-Йорке.



Задержание в Амстердаме.



Задержания в Париже.



Там же.



Задержания в Бруклине



Задержание на протестах в Индии.



Задержание на Западном Берегу реки Иордан.

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Задержание в Лондоне.



Задержания в Берлине.



Задержание в Нью-Йорке.



Анкара.



Иерусалим.



Мумбай.



Задержание на протестах в Бангладеш.



Задержания на протестах в Израиле.



И снова Турция.



Брюссель.



Новый Орлеан.



Мадрид.



И немного ретро. Нью-Йорк. 1979-й.



Отдельно стоит выделить вот этого полицейского "под прикрытием" из Миннеаполиса https://colonelcassad.livejournal.com/5907864.html, который прикинулся протестующим и бил окна в магазинах.

"Это другое" (с)

PS. На деле, задачи у сотрудников в штатском вполне прозрачные и инструментарий давно известен.

1. Инфильтрация в протестные группы и обеспечение МВД или ГБ оперативной информацией изнутри.

2. Ведение наблюдения и выявление организаторов и вожаков протестного движения во время митингов и массовых беспорядков. Сбор личных данных, скрытое фотографирование и видеосъемка лиц для будущих арестов и уголовных дел.

3. Самостоятельное задержание или помощь сотрудникам в форме при задержании выявленных целей.

4. Манипуляция протестными лозунгами для дезориентации толпы и создания хаотизации внутри протестного движения.

5. Провокативные действия с целью дискредитации целей протестного движения, провоцирование погромов и беспорядков (при необходимости).

6. Сугубо силовая помощь при необходимости бить протестующих дубинками или чем-нибудь еще.

Но некоторые эльфы в 2020-м году совершают для себя удивительные открытия.