 

Мнение: Люди в штатском

07.09.2020, 21:40, Разное

Вчера было забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.
Мол как так, сатрапы мимикрируют под обычных граждан, а потом хватают. Да еще и лица прячут. Ай-я-яй, это не демократично.
Спешу расстроить, это как раз таки типовая история и Белоруссия тут вполне в трендах.


Полицейские в штатком задерживают участников беспорядков в Стамбуле.


Задержания на прокурдской демонстрации в Турции.


Гонконг.


Мадрид.


Гаага.


Нью-Йорк.


Протесты в Индонезии.


Арест в Шанхае.


Милан.


Париж.


Гаага.


Лос-Анджелес.


Французские силовики в штатском во время разгона митинга "Желтых жилетов" в Нанте.


Полицейские в шататском проводят задержание на демонстрации в американском Окленде.


Полиция Гонконга во время разгона беспорядков.


Задержание протестующей в Гонконге сотрудниками в штатском.


Отряд по подавлению беспорядков в Гонконге.


Центр задержания в Гонконге.


Подавление беспорядков в Париже.


Египетские полицейские проводят задержания в центре Каира.


Задержание протестующего в Нью-Йорке.


Задержание в Амстердаме.


Задержания в Париже.


Там же.


Задержания в Бруклине


Задержание на протестах в Индии.


Задержание на Западном Берегу реки Иордан.

.
Задержание в Лондоне.


Задержания в Берлине.


Задержание в Нью-Йорке.


Анкара.


Иерусалим.


Мумбай.


Задержание на протестах в Бангладеш.


Задержания на протестах в Израиле.


И снова Турция.


Брюссель.


Новый Орлеан.


Мадрид.


И немного ретро. Нью-Йорк. 1979-й.


Отдельно стоит выделить вот этого полицейского "под прикрытием" из Миннеаполиса https://colonelcassad.livejournal.com/5907864.html, который прикинулся протестующим и бил окна в магазинах.

"Это другое" (с)

PS. На деле, задачи у сотрудников в штатском вполне прозрачные и инструментарий давно известен.

1. Инфильтрация в протестные группы и обеспечение МВД или ГБ оперативной информацией изнутри.
2. Ведение наблюдения и выявление организаторов и вожаков протестного движения во время митингов и массовых беспорядков. Сбор личных данных, скрытое фотографирование и видеосъемка лиц для будущих арестов и уголовных дел.
3. Самостоятельное задержание или помощь сотрудникам в форме при задержании выявленных целей.
4. Манипуляция протестными лозунгами для дезориентации толпы и создания хаотизации внутри протестного движения.
5. Провокативные действия с целью дискредитации целей протестного движения, провоцирование погромов и беспорядков (при необходимости).
6. Сугубо силовая помощь при необходимости бить протестующих дубинками или чем-нибудь еще.

Но некоторые эльфы в 2020-м году совершают для себя удивительные открытия.

Источник: Colonel Cassad



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