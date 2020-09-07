 

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на 15%

07.09.2020, 21:38, Разное

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 млрд долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 млрд долларов, об этом говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Таким образом, за август резервы снизились на 1 399,6 млн долларов после роста в июле на 61,8 млн долларов.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа, по словам Нацбанка, обусловлено продажей иностранной валюты на торгах.

В сообщении также говорится, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов. Таким образом, текущее состояние золотовалютного резерва приближается к этой отметке.

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Отметим, курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%.

Напомним, в конце августа Александр Лукашенко заявлял, что «государство не допустит обвала национальной валюты» и что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны. Он также сообщал, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании 1 миллиарда долларов долга и что он уже договорился насчет этого с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Новая газета



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