Подтверждена связь между употреблением белого риса и диабетом 2 типа

07.09.2020, 21:35, Разное



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Связь между употреблением очищенного белого риса и риском диабета 2 типа многократно подтверждалась различными исследованиями, но все они были ограничены локальными наблюдениями в отдельно взятых странах. По данным Международной федерации диабета, в настоящее время во всем мире 42,5 миллиона человек страдают диабетом, и ожидается, что к 2045 году это число увеличится до 62,9 миллионов.

Международная группа исследователей из Китая, Бразилии, Индии, США, стран Южной Америки, Африки и Европы в течение десяти лет наблюдала за состоянием здоровья более 132 000 взрослых людей 21 страны, чтобы получить более широкое представление о влиянии доступного и популярного продукта на заболеваемость диабетом. Результаты, опубликованные в сентябрьском выпуске журнала Американской диабетической ассоциации (ADA) показали, что в течение этого времени у 6129 участников, съедавших около 150 граммов белого риса в день, развился диабет 2 типа. В среднем все участники исследования употребляют ежедневно не менее 128 граммов риса.

Рекордсменами оказались жители стран Южной Азии, которые съедают 630 граммов риса в день, в Юго-Восточной Азии — 239 граммов, в Китае — 200 граммов. Ученые также связывают высокое потребление риса с нехваткой в рационе пшеницы, клетчатки, красного мяса и молочных продуктов. В целом, это логично: в больших количествах рис едят от бедности, а не из-за гастрономических предпочтений.

В рамках исследования ученые также сравнили показатели в Индии и Китае — двух крупнейших стран мира, где рис – основной продукт питания, и при этом они являются лидерами по заболеваемости диабетом. Оказалось, что в отличие от Индии в Китае связь употребления риса с развитием диабета весьма незначительна. Возможно, причина в том, что китайцы едят номи — клейкий сорт риса, который повсеместно культивируется в этой стране, считают ученые. Исследование показало также, что способ очищения риса в Индии — с ручного на промышленный, – увеличил распространенность диабета в городских районах с 2% до 25% и с 1% до 14-16% в сельской местности.

Ученые отмечают, что замена белого риса на бурый (неочищенный) снижает гликемический ответ на 23% и на 57% – инсулиновый ответ у индийцев с лишним весом. При этом массовый отказ от белого риса в пользу бурого маловероятен, поскольку он не так доступен, дольше готовится, его сложнее разжевать и он не так привлекательно смотрится на тарелке. Поэтому авторы исследования рекомендуют жителям стран с высоким потреблением риса стараться разнообразить свой рацион с помощью других доступных продуктов, например, проса и бобовых.

Если вы — не житель Индии, Бангладеша или Пакистана и имеете возможность разнообразить свой рацион, вам стоит подумать о том, чтобы уменьшить количество белого риса в своем рационе в пользу бурого: