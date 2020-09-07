 

Победителями конкурса “Лидеры России” стали больше 100 человек

07.09.2020, 21:23, Разное

Участие в суперфинале конкурса “Лидеры России” приняли 300 человек. Согласно первоначальному плану победить должны были 100 человек.

Однако эти планы было решено изменить. “На шесть человек увеличивается количество победителей”, – объявил Сергей Кириенко. Таким образом, победителей оказалось 106 человек.

Напомним, завершение конкурса “Лидеры России” прошло в подмосковном Солнечногорске 7 сентября. В испытаниях суперфинала приняли участие три сотни человек.

Первый конкурс “Лидеры России” прошел в 2017-2018 годах. Ко второму сезону было принято решение о его международном характере. Нашлось чем удивить и третьему сезону. Там проводятся дополнительные спецнаправления – “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. 6-7 сентября состоится суперфинал.

Конкурс “Лидеры России” – флагманский проект платформы “Россия – страна возможностей”. Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

04.09 / Интеллектуальная лошадь – Личное мнение

26.07 / Мнение: И в гроб сходя, благословил

14.08 / Ученые узнали причину лучшей выживаемости женщин при раке кожи

21.08 / WarnerMedia проведет независимое расследование после жалоб Рэя Фишера

18.03 / Мнение: Просто друг для нее

30.06 / «Пугает возраст погибших»

24.08 / Криштиану Роналду спровоцировал слухи о помолвке со своей возлюбленной Джорджиной Родригес

12.08 / Специалисты рассказали о знаках на коже, предупреждающих о развитии артрита

01.09 / Под Москвой загорелась квартира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска