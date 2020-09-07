Vivo разрабатывает первые умные часы для мужчин

07.09.2020, 21:15, Новости дня

Смарт-часы сегментируются по гендерному признаку. Компания Vivo решила создать умный наручный гаджет специально для мужчин и обещает официально представить его уже через несколько месяцев.

По информации разработчика, умные часы будут созданы с поддержкой технологии NFC, в них будет пульсометр и другие стандартные функции, характерные для “смарт-вотч”. Девайс уже прошел сертификацию в Китае. Но что же позволяет говорить производителю, что он будет предназначен специально для мужчин?

Во-первых, часы достаточно велики для женской руки. Размер экрана здесь составляет 46 мм. Кроме того, дизайнеры подбирали специально «мужские» цвета. Остальные секреты Vivo обещает раскрыть уже во время официальной презентации.