Победителями суперфинала «Лидеров России» стали 106 человек

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07.09.2020, 21:08, Новости дня

Победителями в суперфинале конкурса «Лидеры России» стали 106 участников, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106. На шесть человек увеличивается количество победителей», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

Всего в суперфинале приняли участие 300 человек.

«Для нас, действительно, с первых дней в конкурсе самое главное – это честность и справедливость. У нас в этом году очень плотные баллы. То есть отличия между людьми, которые во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, очень незначительные. У ряда людей одинаковые баллы», – отметил Кириенко увеличение числа победителей.

Ранее сообщалось, что суперфинал конкурса «Лидеры РФ 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.



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