Мнение: Отрывы

07.09.2020, 21:00, Разное

Байден снова слегка увеличил отрыв от Трампа, хотя в августе последний начал догонять первого. Правда, опросы применительно к американской избирательной системе не могут быть точными, а потому интересны скорее в пропагандистском плане, чем в содержательном. Но остается всего ничего – буквально девять недель, поэтому интерес к этим выборам (особенно если учесть контекст происходящего) только растет.

Избирательную систему Америки называют архаичной, президент Путин в свое время несколько свысока и пренебрежительно отозвался о ней. И правда – если нельзя нарисовать результат, то что это за система?

Однако в архаике есть и здравое зерно, которое во многом работало, работает и будет продолжать работать еще очень долго. На самом деле никакая система не защищена от взлома и манипуляций. Выборы Джорджа Буша-младшего, который противостоял Альберту Гору, в этом смысле были весьма показательны – когда все висело на волоске и потребовался пересчет голосов в одном-единственном конкретном штате, то решающим оказался тот факт, что губернатором Флориды по стечению счастливых обстоятельств оказался родной брат будущего президента Джеб Буш. Он и обеспечил правильный подсчет в одном из 50 штатов.

Однако устроить то же самое в 50 штатах практически невозможно – задача становится совершенно неподъемной сугубо в управленческом плане, поэтому голосование, в котором вначале определяются предпочтения конкретного штата, а затем уже штаты окончательно решают вопрос с президентством одного из кандидатов – такая система в целом обладает крайне высокой взломоустойчивостью, а ошибки и манипуляции в каждом конкретном штате в среднем происходят везде – но рандомно в пользу того или другого кандидата. Поэтому в целом система чрезвычайно устойчива и существенно более справедлива, чем то, что могут централизованно устроить на квази-демократических "выборах" в тех или иных диктатурах – картофельных или нефтяных, неважно.

Поэтому любые опросы "в среднем по больнице" для США не слишком информативны – в разных штатах ситуация существенно отличается, предпочтения – тоже, причем во многих штатах она устойчива и на самом деле многое зависит от очень небольшого – в пределах десятка штатов – их количества. Есть даже штаты-маркеры, по которым можно с высокой долей уверенности говорить о будущем федеральном результате. В России, кстати, есть такой "штат" – Красноярский край, выборы в котором (ну, в тот короткий период, когда в России еще были выборы, а не вот это вот всё) практически всегда совпадали с конечным результатом по всей стране.

В этом смысле перепечатки опросов в США, которые мелькают в российских СМИ, можно смело игнорировать – специфичность и во многом непонятность для российского обывателя американской избирательной системы никак не ложится на знакомые нам схемы. Впрочем, чем дальше, тем больше для России это всё будет чем-то все более инопланетным. Наша "стабильность", когда в любой непонятной ситуации победителем будут объявлять Единую Россию, настолько далека от этих ваших буржуйских заморочек, что какая нам разница, кто там кого опережает?

Сама же предвыборная кампания в Штатах выглядит обычной – вся активность придется на последние несколько недель, но даже сейчас складывается впечатление, что оба кандидата берегут силы и готовятся не к самому голосованию, а к тому, что будет сразу же после него. Демократы вообще без намеков говорят о ноябрьской революции, впрямую угрожая не просто оспаривать не устраивающие их результаты, а менять их. А вот любой ценой или нет – это пока вопрос.