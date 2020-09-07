 

“Двое из нас”: Анна Седокова впечатлила подписчиков фотоснимком в оригинальном наряде

07.09.2020, 20:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram довольно откровенный фотоснимок, на котором предстала в весьма оригинальном наряде. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от подписчиков.
Экс-вокалистка поп-группы “ВИА Гра” давно снискала себе среди пользователей Сети славу одной из наиболее сексуальных, и, вместе с тем, эпатажных селебрити. Красавица не стесняется выкладывать в своем микроблоге снимки в нарядах, которые едва-едва прикрывают её соблазнительные формы. Свежая публикация лишь подтвердила репутацию знаменитости: на размещенном фотоснимке исполнительница позирует, стоя в прозрачном голубом бассейне, облаченная в несколько экстравагантный наряд. Дело в том, что левая часть одеяния визуально напоминает традиционный купальник с очень тонкими бретелями в стиле бикини, а вот правая – напротив, имеет форму кружевного элемента, более подходящего к вечернему платью для вечеринки. При этом покрой наряда в довольно большом объеме открывает взору зрителя пышный бюст красотки. Впечатляющее фото Седокова сопроводила кратким слоганом на английском языке: “Just a TWO of us” (“Просто двое из нас”). Что именно имела в виду певица, она так и не пояснила.

Впрочем, подписчики, впечатленные внешним видом знаменитости, не стали изыскивать скрытый смысл в её тираде и предпочли осыпать хозяйку аккаунта хвалебными комплиментами, назвав Седокову “невероятной” и “великолепной”. Нашлись среди посетителей микроблога и фолловеры, похвалившие не только обворожительное тело исполнительницы, но и её глаза, а также – аккуратность и женственность. К слову, за несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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