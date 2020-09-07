 

Аваков перерос пост главы МВД, он должен быть философом – Геращенко

07.09.2020, 20:50, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков давно перерос свою нынешнюю должность. Такое мнение выразил в эфире канала “Украина 24” на передаче “ХАРД с Влащенко” 7 сентября замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Арсен Борисович [Аваков] давно перерос пост министра. Это раз. Второе: незаменимых людей нет. Третье: разговоры о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова надо сместить с должности и отправить куда-нибудь подальше, начались в день его назначения”, – сказал Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что у Авакова “не такая уж и веселая должность”.  

На вопрос, кем должен быть Аваков, Геращенко ответил: “Он должен быть свободным человеком, философом”.

“Арсен Борисович может занимать любую должность”, – подытожил Геращенко.

Аваков в 2005–2010 годах был председателем Харьковской областной государственной администрации. Он активно участвовал в протестах на Евромайдане в 2014 году. После смены власти в Украине 22 февраля 2014 года Верховная Рада назначила Авакова исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины.

В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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