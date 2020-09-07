Украинский посол вернулся в Минск

07.09.2020, 20:50, Новости дня

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций, сообщило 7 сентября “Радіо Свобода”.

По словам дипломата, официальные контакты между Украиной и Беларусью остаются на паузе. Дальнейшее развитие двухсторонних отношений будет зависеть от многих факторов, в частности от ситуации в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России, отметил Кизим.

Министерство иностранных дел Украины 17 августа вызвало Кизима для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных наемников ЧВК “Вагнер” в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они “не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины”.