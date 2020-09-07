Саакашвили cогласился стать премьером Грузии
07.09.2020, 20:50, Новости дня
Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября. Об этом он написал в Facebook 7 октября.
“Сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия”, – написал он.
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook
Саакашвили отметил, что продолжает выполнять функции главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.
“Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСК [Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля]. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации”, – подчеркнул Саакашвили.
Он также добавил, что не выбирает между двумя странами
“Моя борьба продолжается и там, и там”, – подытожил Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.
Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет