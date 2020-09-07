“Нужна надежда”. Австралия намерена купить почти 85 млн доз вакцины от коронавируса

07.09.2020, 20:50, Новости дня

Австралия намерена приобрести около 85 млн вакцин, если два потенциальных производителя успешно пройдут испытания. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон 7 сентября на брифинге, расшифровка которого обнародована на сайте правительства.

По словам Моррисона, правительство Австралии заключило предварительные соглашения с двумя производителями – Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, а также с Университет Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limiter.

AstraZeneca произведет 33,8 млн доз вакцин, еще 51 млн доз – CSL Limiter, рассказал министр здравоохранения страны Грег Хант.

Моррисон оценил стоимость сделки в $1,7 млрд. Он ожидает, что вакцинация стартует в начале 2021 года.

Правительство “не ожидает, что это будут последние решения” в процессе поиска вакцины, сказал Моррисон, но отметил, что два выбранных производителя – “лучшие перспективы”.

“Сегодня Австралии нужна надежда. Это то, зачем мы пришли”, – добавил он.

Население Австралии составляет около 25 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 27,2 млн, из них более 18,2 млн вылечились, 889 тыс. умерли. В Австралии зафиксировано 26,3 тыс. случаев заболевания, 762 пациента умерли, 22 601 – выздоровели.