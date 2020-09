“Мне грустно, я опустошен”. Джокович извинился за удар мячом в судью на US Open

07.09.2020, 20:50, Новости дня

Первая ракетка мира, 33-летний Новак Джокович из Сербии принес в Instagram извинения судье, пострадавшей от его поведения, а также фанатами и всем участникам Открытого чемпионата США по теннису.

6 сентября в матче 1/8 финала против испанца Пабло Каррено Бусты Джокович, проиграв очко, отбросил ракеткой мяч и попал в арбитра на линии. Женщина упала, ей оказывали медицинскую помощь. Сербу засчитали поражение в матче.

“Мне очень грустно, я опустошен. Я узнал о состоянии линейной судьи, организаторы сказали мне, что, слава Богу, она чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что из-за меня у нее такой стресс. Это было непреднамеренно. Так поступать неправильно”, – написал Джокович.

Он пообещал извлечь урок из своей дисквалификации и поработать над управлением гневом.

Также Джокович попросил прощения у фанатов и всех участников US Open.

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So wrong. I’m not disclosing her name to respect her privacy. As for the disqualification, I need to go back within and work on my disappointment and turn this all into a lesson for my growth and evolution as a player and human being. I apologize to the @usopen tournament and everyone associated for my behavior. I’m very grateful to my team and family for being my rock support, and my fans for always being there with me. Thank you and I’m so sorry. Cela ova situacija me * ini zaista tu * nim i praznim. Proverio sam kako se ose * a linijski sudija, i prema informacijama koje sam dobio, ose * a se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu da otkrijem zbog o * uvanja njene privatnosti. Jako mi je * ao što sam joj naneo takav stres. Nije bilo namerno. Bilo je pogrešno. * elim da ovo neprijatno iskustvo, diskvalifikaciju sa turnira, pretvorim u va * nu * ivotnu lekciju, kako bih nastavio da rastem i razvijam se kao * ovek, ali i teniser. Izvinjavam se organizatorima US Opena. Veoma sam zahvalan svom timu i porodici što mi pru * aju sna * nu podršku, kao i mojim navija * ima jer su uvek uz mene. Hvala vam i * ao mi je. Bio je ovo te * ak dan za sve.

Сербский теннисист трижды выигрывал Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018).