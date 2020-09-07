В Турции запретили ездить в общественном транспорте стоя

07.09.2020, 20:48, Новости дня

В Турции не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за отсутствие масок и не соблюдение социальной дистанции, будут штрафовать в обязательном порядке.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса.

В начале августа Коджа заявил о резком росте числа случаев заражения коронавирусом на курортах.