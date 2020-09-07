Мнение: Избыток НПЗ в мире, прибыль Газпрома и транзит для Белоруссии

07.09.2020, 20:44, Разное

1. Одной из главных жертв зелёного движения и нынешнего кризиса стали нефтеперерабатывающие заводы. Для мира, где резко сократилось авиасообщение, а люди из пробок на улицах переместились в свои квартиры для работы онлайн, такое количество бензина и авиатоплива, как раньше, просто не нужно:

https://lenta.ru/news/2020/09/04/problemka/

Мировой нефтяной рынок столкнулся с новой проблемой — избытком нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пишет The Wall Street Journal.

Такая ситуация сложилась на фоне кризиса в отрасли, который привел к обрушению спроса на сырье. По подсчетам экспертов, мировые мощности должны быть сокращены на десять процентов. Однако в Китае и на Ближнем Востоке строительство заводов продолжается. Их избыток уже есть в Европе.

В мае использование перерабатывающих мощностей упало до рекордных 67 процентов, а маржа — до 1,75 доллара за баррель. Спрос продолжит падать в развитых странах, уверены аналитики, поскольку ужесточится регулирование выбросов углекислого газа. Крупным нефтяным компаниям (Shell, Total) уже приходится продавать свои доли в НПЗ.

К счастью, у российских НПЗ есть множество преимуществ перед европейскими и американскими. Во-первых, собственное сырьё у нас в избытке. Во-вторых, российский авторынок ещё не достиг насыщения, в стране строятся многочисленные новые дороги и продолжается переход на более высокие классы топлива. В-третьих, у нас под боком Китай, а также страны Средней Азии и Ближнего Востока, где спрос на топливо никуда в ближайшее время не исчезнет.

Если европейские НПЗ позакрываются, а более конкурентоспособные российские останутся, то мы, по всей видимости, сможем компенсировать снижение поставок нефти в Европу путём увеличения поставок нефтепродуктов.

2. Российский Газпром показал поистине великолепные результаты, сумев выйти в плюс в первой половине этого года. Даже несмотря на то, что из-за коронакризисного падения цен на топливо первое полугодие оказалось провальным для большинства крупных нефтегазовых компаний:

https://genby.livejournal.com/855920.html

Газпром смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями Дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за 6 месяцев 2020 года. Чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) ПАО Газпром по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2020 года составила 149,168 млрд рублей. Чистый долг на конец второго квартала сократился до 3,684 трлн рублей с 3,74 трлн рублей на конец первого квартала. Состояние ликвидности позволяет компании уверенно выполнять все обязательства – по итогам второго квартала сумма денежных средств и депозитов на балансе Группы Газпром составила более 1,1 трлн руб.

При этом уже в третьем квартале мы видим ожидаемое улучшение рыночной конъюнктуры – в августе спотовые цены превысили психологическую отметку 100 долларов за тыс. куб. м, Кстати, на 1 сентября, они уже превысили 120 долларов за тыс. куб. м.

Не очень-то похоже, что российский нефтегаз в упадке и что качество управления там оставляет желать лучшего. Скорее, наоборот: иностранным конкурентам, которые гораздо хуже переживают кризис, следует опасаться Газпрома. Можно себе представить, что было бы, если газпромовским проектам не ставили палки в колёса, используя внеэкономические методы.

3. Возможно, Россия таки получит хотя бы какую-то выгоду от нынешних событий в Белоруссии:

https://lenta.ru/news/2020/09/01/bel/

Белоруссия собирается принимать экономические меры в ответ на санкции стран Прибалтики в отношении президента страны Александра Лукашенко. Минск может ответить европейским странам с помощью России, переориентировав на нее грузопоток из балтийских портов, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что, по некоторым оценкам, такой сценарий будет обходиться Белоруссии дороже и, соответственно, будет менее выгодным. Однако он заявил, что с Россией всегда можно договориться по тарифам. Кроме того, Москва, по оценке президента, только выиграет от роста объемов перевалки белорусских грузов.