Мнение: Секретные дневники персонажей “Властелина колец” (продолжение)

07.09.2020, 20:40, Разное

НАЧАЛО В ПРЕДЫДУЩЕМ ПОСТЕ

№9. Секретный дневник Гимли

(англ. ориг, янв. 2002)

День 1.

Грррр. Рррр.

День 2.

Валяние дурака в Ривенделле среди зазнаек-эльфов плохо действует на мое пищеварение. Попросил Элронда переселить меня на второй этаж, т.к. в ванной на первом этаже без конца моются хоббиты среди ароматизированных свечек. Идиотизм какой-то. Вчера, например, меня забрызгали земляничной пеной для ванны. Хотя с другой стороны, борода теперь шелковистая и хорошо укладывается.

День 3.

Элронд отказывается переселять меня. Сегодня опять застал хоббитов за чем-то непристойным. И ЧЕГО они только делали с этой морковкой? Какие-то недоумки-вырожденцы. Не удивительно, что у них даже приличные бороды не растут.

День 7.

Подозреваю, что Арагорн, сын Араторна – извращенец-хоббитолюб. Полностью игнорирует свою аппетитную эльфийскую невесту и вместо этого бегает за шерстолапыми недомерками в кожаных брюках. К счастью я, Гимли сын Глоина, могу позаботиться о ее одиночестве.

Позже.

Эльфийские женщины как раз правильной высоты, чтобы греть мне уши. Ай да я!

День 9.

Согласился идти в Поход. Арвен стала черезчур навязчивой. Гимли, сына Глоина, не поймаешь в сети! Лучше проводить время с хлыщеватыми эльфами и любвеобильными хоббитами, чем шляться по Ривенделлу и разговоривать "о наших отношениях".

День 13.

На вершине Карадраса оч. холодно. Большая свара из-за того, кому нести хоббитов наверх. Не участвовал, т.к. был занят с Леголасом: показывал ему, как правильно заплетать косички. Склока кончилась, когда Арагорн схватил Хранителя и засунул его себе в штаны. Ну-ну, наследник Исильдура. Теперь еще Хранителя задуши. Ну

что за люди, в самом деле.

День 14.

В Мории. Похоже, я слегка просчитался, т.к. кузен Балин видимо уже лет 60 как умер. Да, действительно, давненько не было новогодних открыток от морийской родни, но не могу же я все держать в голове.

День 15.

Гэндальф упал во тьму. Хоббиты под этим предлогом устроили слезливые обжимания на камнях. Подвергся мужественному объятию Боромира, хотя он при этом все время тыкал мне Рогом Гондора в солнечное сплетение. Надеюсь, что это был именно Рог Гондора. Не хочу даже думать, что это могло быть что-то еще.

День 16.

Леголас сказал мне, что Арагорн сохнет по Фродо. Сэм убьет его, если он что-то предпримет. Сказал Леголасу, что может быть, нам нужен лидер, который бы не был таким сексуально озабоченным. Леголас в ответ спросил, не хочу ли я принять с ним ванну. Начинаю подозревать, что вся эта героическая эльфийская поэзия о мужской воинской дружбе – просто прикрытие для непристойных сексуальных игр.

День 20.

В Лориэне. Галадриэль очень аппетитная дамочка. Пока хоббиты обжимались друг с другом, а Боромир бегал за Арагорном, улучил момент и показал ей несколько гномьих фокусов. Ничего особенного, просто немножко поиграли в "спрячем шлем" и "закопаемся в шахту". Всем оч. понравилось, может, за исключением Келеборна. Хотя постой, может это и БЫЛ Келеборн. Для меня ж все эльфы на одно лицо.

День 22.

Покинули Лориэн. Уже несколько дней гребем в лодках. Становится оч. одиноко. А хоббиты не так уж плохи на вид. Вообще они даже хорошенькие, несмотря на свои буйные шевелюры. К Фродо не подойти без того, чтоб Сэм не тяпнул за коленки, а Пиппин встречается с Боромиром, так что посмотрим, может Мерри захочет сегодня прогуляться под луной. Да здравствует мужская воинская дружба.

№10. Секретный дневник Мериадока Брендибака

(англ. ориг., янв. 2020)

День 1.

Запустили фейерверки на празднике, и нам попало. Подозреваю, что Гэндальф рассердился только для виду, а на самом деле ему просто хотелось поглазеть на мокрых и намыленных молодых хоббитских парней. Еще больше укрепился в своих подозрениях, когда наказание в виде мытья посуды сменилось наказанием по "полировке гэндальфовского посоха", а потом наказанием по "массажу гэндальфовых ног", а потом наказанием в виде "прыгать как лягушка в голом виде по капустной грядке". Ну в самом деле, кого он хотел обмануть? Особенно с массажем ног.

День 2.

День начался оч. многообещающе: нашел морковку идеальной формы. А Пиппин вдобавок спер шесть вилков капусты, два мешка картошки и три кукурузины, что еще больше подняло настроение. Хотя Пиппин, все-таки, по-моему, слишком оптимистично смотрит на вещи. Ну ладно, ну две кукурузины еще куда ни шло, но не перед завтраком же. Однако все покатилось к черту во всех смыслах, когда в кукурузном поле наткнулись на Фродо и его верного мужлана, т.е., простите, преданного слугу Сэма. Тискания Пиппина с Фродо были грубо и на удивление мужественно прерваны Сэмом, который столкнул Пиппина с обрыва. В последовавшей куче-мале морковка была сломана. Мне оч. грустно.

День 3.

Идем с Фродо, Сэмом и Пиппином по пересеченной местности. Нас преследует кучка оч. раздражительных всадников в старорежимных черных костюмах. Как уже говорил Гэндальфу "Серому", монохромные цвета уже давно не в моде. Может, Фродо убегает от ревности брошенных приятелей? Слыхал, что в Хоббитоне сейчас в самом разгаре мода на обмен любовниками, но сам до такого никогда не опущусь.

День 5.

Все катится от плохого к худшему. Остановка в Бри закончилась тем, что к нам присоединился небритый и подозрительный мужик, который явно еще и хоббитолюб-извращенец, хоть меня никто и не слушает. Заставил нас всех спать в одной кровати в его комнате вместо наших комфортабельных апартаментов. А потом всю ночь не спал и глазел, явно надеясь, что мы устоим групповую оргию под одеялом. Обломался, но пришлось всю ночь держать Пиппина за пояс, чтобы он не перелез к Фродо прямо через Сэма. Пиппину что, жить надоело, что ли?

День 6.

Оч. неприятное пробуждение: мужик-хоббитолюб щекотал меня под одеялом. Сказал ему, чтоб он валил отсюда, на что он ответил: "А вчера ночью ты совсем другое говорил". После минутного замешательства дошло, что он думал, что я Пиппин. Объяснил. Мужик убрался восвояси, оч. смущенный, после того как объяснил мне, что "я на самом деле будущий король". Ага. А я тогда – эльфийская королева Лихолесья.

День 7.

В Ривенделле. Досталась комната рядом с ванной. По ночам там вечно кто-то плещется, и весь пол вокруг скользкий от земляничного мыла. Проснулся прошлой ночью от того, что Элронд забрался ко мне в кровать. Он вылез обратно оч. смущенный после того, как понял, что хоббит, которого он щупал под простынями – не Пиппин. Решил потратиться на баджик с именем.

День 9.

Склеил морковку специальным эльфийским клеем. Ай да я!

День 11.

Согласился идти в Поход, чтобы присматривать за Пиппином. А еще интересно посмотреть, что будет с Фродо, т.к. Арагорн явно к нему клеится. Сэм конечно его убьет, если он что-то предпримет.

Оч. надеюсь, что он что-то предпримет.

День 15.

Боромир учит нас сражаться на мечах. Типичный мужлан, и приемчики у него примитивные. Вечно роняет меч к себе в штаны и просит, чтобы мы, "мальцы", его достали. Боромир попытался сегодня потрепать Фродо волосы, и Арагорн чуть не отрубил ему голову. Люди такие забавные. Застал сегодня Пиппина, когда он наблюдал за эльфом, делающим утреннюю гимнастику, но сумел отвлечь его с помощью баклажана. Не знаю, что и делать, когда все овощи закончатся.

День 16.

Боромир предложил мне сегодня с ним прогуляться. Не собираюсь поддаваться на эту старую уловку с "Рогом Гондора". Не собираюсь. Нет, не собираюсь. А, к черту.

Один разок можно.

День 19.

Сегодня плохое настроение. Боромир назвал меня Пиппином в самый важный момент. Обратил его внимание на то, что я Мерри, и что у нас уже 3 недели продолжаются серьезные отношения, но он только засмеялся и погладил меня по голове. Понял, что он также абсолютно не может отличить меня от Пиппина. Обречен быть вечным Неотличимым Второстепенным Хоббитом, даже в любовных делах. Решил сделать смелую прическу, может быть панковский гребешок или что-то вроде.

День 20.

Подстригся под панка, но никто не видит, т.к. в Мории оч. темно. И оч. трудно следить за Пиппином. Проснулся от того, что ко мне под одеяло залез Леголас. Сказал ему, что я не Пиппин. Леголас сказал: "А какая разница?" В завязавшейся потасовке моя морковка опять сломалась. Дал Гэндальфу, чтоб он починил. Гэндальф сказал: "Болван Тук! Думаешь, у меня нет других забот, кроме как чинить твои овощи". Не стал поправлять Гэндальфа, т.к. боюсь остроконечной шляпы.

День 22.

Гэндальф упал во тьму. А с ним и морковка. Обидно. Пытался, как мог, утешить Пиппина, но Пиппина гораздо больше подбодрило то, как Леголас в голом виде исполнял "Сильмариллион: мюзикл". Сам не мог смотреть – уж слишком он задирал ноги.

День 28.

В Лотлориэне. Прошлой ночью ко мне приперлось не меньше 50 эльфов и барсук, и все думали, что я Пиппин. А Пиппина, естественно, ни слухом ни духом, наверно, гулял с Боромиром. Надо что-то с этим делать. Барсук уж очень навязчивый. Может быть… нет, пожалуй не стоит.

День 30.

Похищен орками. Все идет по плану. Сказал Пиппину, что нам придется заняться любовью, чтобы освободиться. Пиппину это явно понравилось. Ну ничего, скоро до него дойдет, что я имел в виду заняться любовью со МНОЙ, чтобы освободиться. Вдобавок к этому, орки дали мне чудную новую морковку в награду за то, что я украдкой нарисовал на Боромире большую желтую мишень. Так что день, в общем и целом, оч.удачный.

№11. Секретный дневник Кольценосца № 5

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1

Только что распечатал рождественский подарок от Саурона. Прелестное, прелестное, прелестное колечко!

День 1,000,967

Опять получил коробку конфет к Рождеству от Черного Властелина. Как обычно, Саурон слопал все ириски и оставил только карамель «клубника со сливками». Ненавижу жизнь в этом отвратительном рабстве!

Все еще развоплощен.

День 1,001,056

В Барад-Дуре оч. скучно. Нечего делать, кроме как играть в cкраббл с орками. Оч. досадно, т.к. орки говорят только на Черном Наречии Мордора. Попытайтесь-ка написать «Аш Назг Гимбатул», чтобы утроить очки в слове. Ну да, вот и я о том же.

День 1,001,102

Подозреваю, что Саурон к чему-то готовится. Застал его сегодня за накладыванием на глаз макияжа с блестками. Полагаю, что он будет оч. счастлив, когда получит свое тело обратно и сможет нарядиться по-настоящему.

День 1,001,105

Да, Саурон определенно к чему-то готовится. Были получены указания сделать вылазку и поймать хоббита и его близких друзей, которые как-то завладели Кольцом Всевластья.

Предложение Ангмарского Короля-Чародея поместить картинку Кольца Всевластья на пакеты молока и подождать входящих звонков было проигнорировано.

День 1,001,106

Дали игривую новую лошадку.

Не для тех игр, что вы подумали, разумеется.

Ай да я!

Но есть минус: все еще развоплощен.

День 1,001,107

Были оч. близки к тому, чтобы поймать хоббита этой ночью, но главный назгул провалил все, заржав во время атаки, увидя, какие пусечки Хранитель и его дружки.

Подозреваю, что Гэндальф выбрал хранителя кольца из-за больших голубых глаз и пухленьких толстых губ, а не по причине обладания им героической силы духа.

Поймаем милашку-хоббита и его гарем маленьких бойфрендов в Брыле. Оч. оптимистично предвкушаю попойку, которую мы закатим после резни.

День 1,001,109

Чертов Арагорн! Чертов Исилдур и его наследники! Поколение бесполезных хоббитолюбов-извращенцев. Сын Араторна похитил Хранителя. Чтобы преодолеть разочарование из-за недостижения цели, поставленной Сауроном, провели всю ночь, пьянствуя в Брыле. Брыльчане оч. информативны.

Выпито: 10 коктейлей «Май-тай» (а потом насадили трактирщика на зубочистку из коктейля).

Убито: 17 человек. Ай да мы!

День 1,001,115

Следовали за отпрыском Исилдура и компанией хоббитов шесть дней.

Очевидно, что Арагорн неравнодушен к хранителю. Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

День 1,001,116

Получилось немного чересчур с хранителем на Заверти. Арагорн ошалел от ревности и поджег меня. А Сэм и вправду попытался меня убить, хотя я только позже понял, что был ударен сковородкой по коленкам.

День 1,001,119

Встретили сегодня эльфийку — подружку Исилдурова отпрыска. Были так заняты тем, что смеялись над идеей наличия «подружки» у Арагорна, Любителя Хоббитов, что не заметили, как были смыты потоком.

Лошадь сдохла, доспехи все заржавели. Надо возвращаться в Мордор за смазкой.

Да нет, не той смазкой, что вы подумали.

А вы, часом, не призраколюбы-извращенцы? А?

№12. Секретный дневник Голлума

(англ. ориг, февраль 2002)

День 1.

Заскочил на собрание Клуба Анонимных Хоббитолюбов-Извращенцев в Мглистых горах, а это оказалось ловушкой Саурона.

Гнусный Саурон.

День 5.

Взят в плен орками из Барад-Дура. Заставили меня смотреть «Флиппера» снова и снова, пока не скажу, где Кольцо. Черт, за тысячелетие они усовершенствовали свои и без того жестокие пытки. Не сдамся. Буду сильным.

День 6.

Теперь орки заставляют меня смотреть «Факультет». Не могу больше. Сказал им, где Кольцо.

День 8.

Сбежал из Мордора. Направился в Шир. Оч. разочарован, что за последние несколько недель никто не отвечает на мое объявление в «Ширской неделе»: «Беззубое, смердящее и зеленоватое существо хочет познакомиться с голубоглазым и курчавым хоббитом. Он должен любить сидеть на корточках в темноте, ласкать драгоценности и обращаться к себе в третьем лице. Курящим просьба не обращаться»

День 10.

Наконец-то догнал Хранителя в Ривенделле, но не могу к нему подобраться. Он все время плещется в ванной со своим толстым дружком. И еще я ненавижу воду, после того как посмотрел фильм про дельфинов более 300 раз.

Брр. Земляника. Ненавижу землянику.

День 11.

Попытка просочиться на Совет Элронда, замаскировавшись под садовую скульптуру, оказалась неудачной. Этот противный Глорфиндел запер меня в чулане, где я просидел несколько часов, наблюдая, как Элронд примеряет все платья Арвен перед зеркалом и шепчет, что Леголас в конце-концов не самый хорошенький. Скучаю по минувшим дням, когда люди были людьми, гномы гномами, а эльфы носили брюки. Хотя в ансамбле Леголаса «юбка-сапоги» что-то есть.

День 13.

Покинул Ривенделл, иду вслед за Братством. Послал Элронду анонимную записку насчет того, что фиолетовое платье ему совершенно не идет. Думаю, буду слышать яростные крики до самых Врат Рохана.

День 15.

Не могу поверить, что люди до сих пор используют этот старый тупой прием c «Рогом Гондора», чтобы кадриться. Помню, как первоначальные планы использовать «Ксилофон Гондора» были пресечены наместником Гондора ради этого глупого Рога. Теперь знаю почему.

Да и наследник Исильдура подкачал, как же можно ему без Рога Гондора (тем более что хоббиты не проявили интерес к его пикантной щетине), особенно учитывая, что он определенно испытывает странное влечение к Фродо. Сэм убьет его, если он что-нибудь предпримет.

День 30.

На вершине Карадраса оч. холодно. Все хотят нести Фродо на вершину. Никто не хочет нести меня.

Спрятался в рюкзаке Леголаса, но от его летящей походки меня укачивает. Меня стошнило на всю его коллекцию средств по уходу за волосами. Надеюсь, он не заметит.

День 31.

В копях Мории оч. темно. Тяжело подглядывать. Иду на звуки голоса Леголаса, который громко возмущается состоянием своего рюкзака и тем, что сырой воздух Мории вреден для его цвета лица. Гэндальф прилепил ему в волосы жвачку, пока тот не видел. Так похоже на Гэндальфа. Всегда с жевачкой.

День 33.

Встретился с Балрогом в его изящно обставленной подземной холостяцкой берлоге. Балрог оч. подавлен. Всё еще сохнет по Гэндальфу. Сказал ему, что лучше всего постараться все высказать друг другу, объяснить Гэндальфу, что хотя они — две абсолютно разных личности с абсолютно разными ценностями в жизни и подходами к ней, для любви это не препятствие. Балрог ответил, что всё это напоминает модный сейчас психоаналитический трёп. Я сказал, что пора ему перестать жить во Второй эпохе и начать жить в настоящем.

День 34.

Беседа Гэндальфа и Балрога оказалась не такой, как я надеялся, и закончилась жестокой смертью обоих. Наверное, плохой из меня сводник.

Спрятавшись, наблюдал за хоббитским «Праздником объятий» на скалах. А меня никто не хочет обнимать и все потому, что я уродливый и склизкий, это так несправедливо! Вот Гимли тоже не красавец, а гляньте-ка, как его тискал Боромир.

День 36.

В Лориэне. Попытка отвлечь Неразличимых Второстепенных Хоббитов от Хранителя путем разбрасыванием вокруг морковок окончилась неудачей, т. к. Леголас нашел морковки и сделал себе из них маску для лица. Арагорн сказал, что ему будет стыдно находиться рядом с Леголасом, у которого морковная жижа на лице.

Леголас пожаловался, что он не молодеет. В ответ Арагорн заметил, что зато и не стареет тоже.

День 39.

Никто ко мне не пристает. Не могу больше. Ухожу в Мордор приставать к Хранителю. Может, когда откушу Хранителю палец и украду кольцо, он согласится поужинать со мной? М-да, правда для начала надо бы придумать, как перехитрить Сэма.

№13. Секретный дневник Арвен Ундомиэль

(англ. ориг., фев. 2002)

День первый.

Поссорилась с Арагорном. Он все-таки подарил мне на день св. Валентина глиняную трубку и штаны-бриджи, а ведь я специально его попросила подарить мне вечернее платье. Послала его подальше от Ривенделла.

День второй.

Мне скучно и одиноко. Жаль, что я прогнала Арагорна. Ну и что с того, что в моменты нашей близости он просил меня надевать парик с кучерявыми волосами и прыгать вокруг на коленях. Уверена, у других людей странности не меньше. Хотела бы я, чтобы мне понравился эльф, но после неудачи с Глорфинделом во Вторую эпоху, когда он обвинил меня в том, что я сперла у него прическу, я поставила на них крест.

День третий.

Кто-то опять примерял мои платья. Они все какие-то растянутые и бесформенные, особенно то, фиолетовое.

День шестой.

Леголас так рассердился, когда я обвинила его в том, что он примеряет мои платья! Он сказал, что я подвергаю сомнению его мужественность. Какую еще мужественность?

День восьмой.

Леголас всё еще дуется. Говорит, другие эльфы смеются над ним после «примерочного» приключения. Говорит, они больше не воспринимают его как мужчину. Он, должно быть, не слышал, как папочка назвал его «самым женственным из всех женственных эльфов» на последнем Совете. А может, просто не понял: хотя он и чертовски красив, но умом не блещет.

День тринадцатый.

Очень, очень, очень скучно… Наверное, уйду из Ривенделла в поисках приключений, или за покупками!

День семнадцатый.

Пришла в Бри. Спросила у хозяина «Гарцующего пони» не видел ли он Арагорна. «Кого, кого? Этого хоббитолюба-извращенца?». Сказала ему что он, должно быть, думает о каком-то другом Арагорне сыне Араторна. Он сказал «А, парень — Всё-Ещё-Не-Король, так?». Ничего не ответила, разговаривать с некоторыми просто ниже моего достоинства.

День восемнадцатый.

Следовала за Арагорном уже два дня. Никогда раньше вблизи не видела хоббитов. Неожиданно вся эта мистика с кудрявым париком и накладными ступнями начала проясняться. Оч. раздражена. Ме-едл-лен-но закипаю.

День двадцатый.

Он вообще когда-нибудь моет голову, если меня нет рядом?

День двадцать четвертый.

Это серьезно. Арагорн — законченный хоббитолюб-извращенец. Он определенно неравнодушен к маленькому голубоглазому хоббиту Фродо. Сэм убьет его, если он что-нибудь предпримет.

День двадцать пятый.

Поймала и загнала в угол Сэма, пока он искал травку. Подробно объяснила ему, как убить взрослого мужчину быстро и тихо при помощи всего лишь вилки и резинового шнура. Подтолкнула его прямо к Арагорну… увы, без толку. «Но он же нужен нам, чтобы защитить Фрооодо, ужасная вы женщина-эльф!».

Ну, ноющий маленький хоббит, мое терпение на исходе.

День двадцать шестой.

В конце концов, решила сама разобраться с Арагорном; еще чуть-чуть и я бы перерезала его лживую глотку, но меня отвлекли стоны Хранителя. Решила досадить Арагорну похищением его малорослого героя, забрала его на длительную конную прогулку.

А этот маленький хоббит и правда милый, черт его возьми!

Не могу поверить, что теряю голову из-за хоббита. Повторяй про себя: «Ты — равнодушная и недоступная эльфийская принцесса, равнодушная, недоступная эльфийская принцесса». И уж совсем не верится, что теряю голову из-за позеленевшего, полумертвого хоббита.

День двадцать седьмой.

Меня преследовали назгулы. Это так утомляет! Едем в Ривенделл.

День двадцать девятый.

Вот так-то! Никак не могу подобраться к Хранителю, Сэм все время рядом, вдобавок заметила Арагорна, который что-то вынюхивал в кустарнике у комнат хоббитов. Заявил мне, что искал осколки Нарсила, которые положил куда-то не туда.

День тридцатый.

От хоббитов столько шума! На кухне возмущаются, что закончилась морковь. В ванне возмущаются, что кончилось земляничное мыло. Леголас возмущается, не пускает меня на Совет, боится, что не будет там самым привлекательным. Весь этот стресс начинает сказываться на Папеньке. Вчера спросил меня напряженным тоном, идет ли ему фиолетовое. Сказала, что конечно нет, что его гамма — осенняя, без всяких сомнений.

День тридцать второй.

Весь день провела на мосту, всё было нормально, пока случайно не зашел Арагорн. Решительно обвинила его в том, что он хоббитолюб-извращенец. Он сказал, что Исильдур тоже был хобитолюбом-извращенцем и он всего лишь старается быть похожим на своего предка. Сказала ему: «Ты — наследник Исильдура, но не сам Исильдур». На что он мне ответил: «Эх! Была бы ты чуть пониже, а твои ступни подлиннее»

День сороковой.

Ух, какую ночь я провела с Гимли! Ах, эти косички! А его секира! Я очарована! Больше никаких хоббитов, гномы — моя любовь!

Может, взглянуть последний раз, как Сэм моет Фродо в ванной. Не зря же я стащила у Арагорна ключ.

№14. Секретный дневник Элронда

(англ. ориг., март 2002)

День 1.

Разругался с Исилдуром. Мало того, что он — хоббитолюб-извращенец, так он еще не прислушивается к моим советам и хочет носить мещанские золотые украшения. Это только подтверждает мои подозрения, что люди не только самая слабая раса Средиземья, но и совершенно не способны к правильному подбору аксессуаров.

Из важного: большая битва, мы победили, Саурон разгромлен. Обшарил весь Барад-Дур, заметен недостаток симпатичных вещиц, пригодных для сувениров. Любимый стиль отделки Саурона — черное, ободранное, бугристое. Не по мне.

День 3.

Орки напали на Исилдура и убили его. Я всегда ему говорил, что безвкусно одеваясь, он привлекает к себе сомнительных типов.

День 20045.

В Ривенделе очень скучно. Решил проводить собрание и назвать его в свою честь. Приглашу всех подходящих мужчин Средиземья, которым больше нечего делать по уикендам. Ай да я!

Надеюсь, Леголас не будет присутствовать: все еще вспоминаю вечеринку во Второй Эпохе, когда он неожиданно испарился, прихватив с собой два галлона моей любимой земляничной пены для ванной, бутыль оливкового масла и трех маленьких ширских хоббитов, которых так любил Исилдур.

День 200048.

Чтоб ты провалился! Ну конечно, Леголас первым откликнулся на мое приглашение. Вот бы он еще не пользовался этой надушенной розовой бумагой — у меня на нее аллергия. Предложил поиграть в загадки. Вместе с зеркальным шаром для дискотеки, который я позаимствовал у Саурона в Первую Эпоху, может получиться неплохая вечеринка.

День 200050.

Неожиданно нагрянул Гендальф, видимо просто хочет поныть и рассказать о драке с Саруманом. Не обращаю на него внимания — я что, похож на сострадательную тетушку? Почему все лезут ко мне со своими проблемами?

День 200051.

Гендальфу не нравится идея с загадками и он отверг мое предложение об исполнении польки во время собрания. Взамен настаивает, чтобы мы сели в круг и разговаривали о такой скукотище, как судьба Средиземья, победа над Извечным Врагом, бла-бла-бла. Не понимаю, почему мы должны всё это терпеть только из-за дурацкого выбора Исилдуром ювелирных изделий.

День 200059.

Гендальф заставляет меня вернуть шар Саурону. Сказал что я должен определиться с приоритетами. Кто бы говорил — он целую толпу сегодня вечером собрал своим любимым фокусом с остроконечной шляпой.

Глорфиндейл был так напуган этой выходкой, что не переставал судорожно всхлипывать, пока его не успокоили ширской травкой. Молодое поколение эльфов такие нытики.

День 200061.

Все прибыли на вечеринку — о, простите, в смысле на скучный дурацкий Секретный Совет. Был в плохом настроении, решил прогуляться, чтобы немного развеяться и неожиданно встретил маленького хоббита, бродившего по лужайке. Сначала принял его за неодушевленную садовую статую, но вскоре он убедительно доказал, что очень даже живой. Сказал, что его зовут Пиппин. Возможно Исилдур был прав, и в этих хоббитах что-то есть.

День 200068.

Так, кто израсходовал всю земляничную пену для ванной?

Определенно не Арагорн, судя по состоянию его волос.

День 200071.

Из ванной комнаты первого этажа доносится шумный плеск и хихиканье. Туда невозможно попасть. Леголас оттачивает свои ужимки в зале совещаний, Боромир бродит вокруг обломков Нарсила, очевидно поджидая там Арагорна, Гендальф все еще разнашивает свою новую остроконечную шляпу. Пытался поразмыслить в саду и обнаружил, что кто-то выкопал все морковки. Есть здесь где-нибудь спокойное место?

День 200072.

Запретил Арвен присутствовать на Совете Элронда, иначе она точно заметит, что я позаимствовал ее диадему. В любом случае на мне диадема выглядит лучше.

День 200075.

Совет очень скучный. Несколько раз оч. драматично повторил «РОК», но, боюсь, не впечатлил Хранителя, который был занят, уклоняясь от приставаний и всевозможных авансов Арагорна. Арагорну надо бы поостеречься. Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

Чтобы развеяться примерял любимое пурпурное платье Арвен — совершенно уверен, что за мной кто-то подглядывал — слышал хихиканье в кладовке. Не вижу ничего смешного — в пурпурном я смотрюсь великолепно.

День 200076.

Завтра Содружество выходит. Решил на прощание показать Пиппину Ривенделл. В процессе экскурсии пурпурное платье сильно растянулось и измялось. Надеюсь, Арвен не заметит — она слишком любит свои вещи, а с тех пор как Врата Рохана закрыты, такое платье купить трудно.

Пиппин сказал, что пурпурный мне ОЧЕНЬ идет. Ура мне!

№15. Секретный дневник Саурона

(англ. ориг., март 2002)

День 1.

Непристойная вечеринка с Элрондом пошла прахом, когда я сказал, что пурпурный — не его цвет.

День 5.

Выступил против последнего союза людей и неженок-эльфов. Похоже Элронд хочет отомстить мне за замечание по поводу пурпурного цвета. Не собираюсь брать свои слова обратно. Сказано же ему — в пурпурном он похож на баклажан — и так оно и есть. Вовсе не обязательно так из-за этого сердиться.

День 6.

Быть побежденным последним союзом не самое худшее, гораздо хуже превратиться при этом в глаз без тела (хотя Визин изрядно помогает). Но какой идиот нарезал здесь лук?

Чуть позже.

Будь прокляты эти орки со своей любовью к луковым приправам. Разогнал их дискотеку. Боже, хорошо быть злым.

День 3000005.

Очень скучаю. Со второй эпохи жду настройщика из Средиземьсвязи для установки спутникового ТВ в Барад-Дуре. Очень одинок, попробую использовать палантир как альтернативу личным объявлениям.

День 3000007.

Высмотрел своим огромным-злобным-огненным оком что-то похожее на садового гнома. Ангмарец говорит, что это — хоббит. Довольно милый. Немного мелковат, но не мне сейчас критиковать внешность.

День 3000009.

РРРР! У этого малявки МОЁ КОЛЬЦО!

Чуть позже.

Послал Девятку за кольцом. У них получится, если не будут валять дурака.

День 3000011.

Познакомился по палантиру с оч. милым парнем. Пожилой джентльмен, прическа как у Галадриели, но это не важно. Ему нравлюсь я, просто я. Наконец встретил того, кто может видеть что-то кроме глаза. Пошлю ему несколько блестящих береток.

День 3000013.

Попытался договориться с Саруманом о совместном обеде, но в последний момент перенервничал и ляпнул вместо этого какую-то глупость о создании армии. Наблюдать за ним, играющим на скрипке оркам и гоблину — в попытке спровоцировать скрещивание, довольно занятно, так что пока не стану ничего объяснять.

День 3000016.

Саруман что — глуховат? Сказал ему, что мы могли бы развивать наши взаимоотношения, а он вместо этого вырубил весь Изенгардский лес.

День 3000020.

Какой-то бородатый придурок в остроконечной шляпе пытался мне помешать. Хммм. Бывший «дружок»?

Надеюсь, Саруман разместил его в гостевой спальне. Это надо уточнить.

День 3000021.

У Элронда опять одна из его кошмарных вечеринок. А почему меня не пригласили? То, что я развоплощен и не могу играть в загадки с Леголасом, еще не повод пренебрегать мной.

День 3000022.

Наблюдал за Содружеством в палантир. Должен признать, Хранитель кольца действительно оч. хорошенький, с большими выразительными глазами и маленькими мохнатыми ножками. Все бы отдал за тело и шапочку для душа. Хотя ванно-помешанный приятель хоббита убьет меня, если я что-то предприму.

День 3000023.

Скучно, скучно, скучно… так что опять смотрел в палантир. Милое местечко, это Мория, когда-то там отдыхал. Острошляпый бывшенький похоже нервничает; послал Бобу сообщение, чтобы он за ним присмотрел. В смысле проследил. В смысле… ух ты, ну и извращенец.

День 3000024.

От Боба нет вестей. Наверное хандрит. Он никогда не мог разобраться со своей личной жизнью. Все время хнычет и пишет свой дневник. Чертовы впечатлительные демоны, никакого толку.

День 3000025.

Острошляпый бывшенький упал в пропасть. Долой конкурентов! Хранитель в депрессии. Подозреваю, Арагорн, сын Араторна захочет его утешить. Несомненный хоббитолюб-извращенец. Так вот почему ослабла кровь Нуменора.

День 3000026.

Содружество в Лотлориене. Ах, Галадриель, Галадриель, Галадриель. Везде только она. Покрась мне ноготки, Саурон. Не трогай мои волосы, Саурон. Хочу хорошенькое колечко, Саурон. А потом сбежала с этим неотесанным придурком Келеборном. Спорим, ОН не может выковать двадцать Колец Власти.

Между Галадриелью и Леголасом назревает ссора из-за спора, кто из них смотрится привлекательнее с кувшином. Просто не мог глаз оторвать. Впору закинуть хлопушки в Ородруин и наслаждаться фейерверком.

Чуть позже.

Нич-чего себе, видели бы вы, что этот гном вытворял с Келеборном. Ну знаете ли, три миллиона лет живу в Средиземье, а до сих пор меня можно удивить.

День 3000029.

Наконец-то достойная драка. Убито орков: 400, оч. плохо. Убито людей: 1. Ура урук-хаям!

Кстати, это только мне кажется, или Арагорн, сын Араторна — голубой?

Наверное, только мне.

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На этом кончаются дневники, сочиненные на основе первой части кинотрилогии. Когда через год вышли "Две башни", Клэр написала еще 3 дневника (Арагорн, ч. 2, Теоден и Леголас, ч.2), но получилось хуже. На этой ветке форума henneth-annun выложены их переводы (сделаны JMie и DeadMan).

ЧТО ЖЕ БЫЛО ДАЛЬШЕ?

«The Very Secret Diaries» повлекли за собой множество подражаний и были названы газетой «The Telegraph» «культовой классикой».

Автор, Кассандра Клэр за прошедшие 20 лет проделала большой путь: спустя два года после публикации дневников, в 2004 году, наконец опубликовала свой самостоятельный роман, не фанфик. А потом еще один, а потом еще… Они получили большой успех. Вот ее библиография на русском фантлабе, а вот биография на англ. вики. По ее книгам сняли кинофильм «Орудия смерти: Город костей» и телесериал «Сумеречные охотники», ну и вообще у нее все норм в жизни.