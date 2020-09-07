Мнение: О первых реакциях Навального

07.09.2020, 20:30, Разное

Новость дня из берлинской «Шарите»! Российский политик Алексей navalny Навальный вышел из сумрака и из комы. Не сам, правда, его вывели врачи. Но в любом случае состояние здоровья оппозиционера улучшилось настолько, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сдержанно сообщает клиника «Шарите». Но есть два момента.

По скупой информации врачей, пациент начал реагировать на словесные раздражители. Тут, конечно, может быть масса различных вариантов, от умеренно-обнадёживающих до разочаровывающе-скромных. Ну, будем надеяться, что время лечит.

Второй момент – оценивать последствия всё ещё слишком рано. Более того, теперь все бюллетени о состоянии здоровья Алексея Навального будут выходить для широкой публики только с его предварительного согласия. Видимо, охотникам за новостями придётся запастись недюжинным терпением.

Также можно не сомневаться, что совместного российско-немецкого врачебного расследования причин случившегося с оппозиционером, которое предложил глава Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль, не будет. Федеральная ассоциация врачей ФРГ де-факто ответило на это предложение отказом, заявив, что поддерживает требования официального Берлина к России по проведению полного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, и что нет никаких сомнений «в качестве медицинского обследования» пациента, которое проводят немецкие врачи.

А их российских коллег, скорее всего, не пустят даже на порог клиники. Ассоциация врачей подчеркнула, что «новое обследование… могут санкционировать только родственники» Алексея Навального. После довольно нервного и грубого ответа Юлии Навальной Леониду Рошалю можно не сомневаться, даст ли она санкцию даже на простейший осмотр своего мужа врачами из России.

Это цементирует версию «отравления», в рамках которой появилось даже вполне удобное объяснение, почему российские специалисты ничего не нашли в организме Алексея Навального. Оказывается, масс-спектрометр у них был не той системы. Устаревший и неточный. А вот немецкие специалисты из Бундесвера применили современный и точный, благодаря чему сразу обнаружили «Новичок» (правда, обнародовать спектрограммы почему-то отказались). Для тех, кто далеки от физики, химии и медицины, это как раз прокатит.

Ну и крайне интересной представляется ещё одна реакция Алексея Навального. Предпочтёт ли он после выписки из клиники исчезнуть по-тихому в неизвестном направлении, как это сделал отравленный Сергей Скрипаль, или же, вернётся к своей борьбе уже в новом ореоле мученика и почти Христа – воскрешённого и воссиявшего?

Вы бы сами за какой вариант проголосовали, будь такая возможность?