Мнение: Русская Псаки. Интеллектуалы с шариками (вместо яиц)

07.09.2020, 20:26, Разное

Мой бывший клиент Сергей Горбунов (помогал ему на выборах в депутаты МГД) написал от души! Действительно, дуру Захарову грех не приложить. Вообще забавно вспомнить, откуда вообще она вдруг взялась: как обычно – это результат нашего прямого обезьянничанья с Запада, точнее – с Америки. Помнится, в 2014 году Госдеп США (да, тот самый, мой спонсор) завел у себя некую идиотическую “спецпредставительницу по России”, по уму и кругозору – чистую Лесю Рябцеву, возможно, ее американскую сестру. У нее еще и фамилия была, как будто Задорнов придумал – Псаки! В итоге весь российский агитпроп переключился на комментирование и высмеивание той американской девицы, упоенно цитируя ее перлы. Потом та спецкомментаторша забеременела (слава богу, не в прямом эфире), ушла рожать – и, в общем, всё, после этого ее амплуа в Госдепе, видимо, сократили.

Но зато до наших дураков дошло: кого-то (явно не в МИДе, а повыше – наверно, среди охранников Путина) осенило: а давайте и у нас заведем “свою Псаки”! Наш ответ Чемберлену! И завели Марию Захарову. Только тут проблема, типичная для российской бюрократии – неповоротливой и тупой во все времена: американцы про Псаки давно уже и думать забыли – а у нас Захарова, как и всё, что угнездилось на “теплом месте” – навсегда. Причем Псаки хотя бы смешная была. А зачем Захарова – этого понять никто не может, в том числе и она сама. Понятно, что она звереет от скуки, пытаясь быть “остроумной”. С Сербией, конечно, особо отличилась – это ж надо, после ее “поста про стул” сам Лавров (!) оказался вынужден звонить сербскому президенту и мести хвостом, тщась загладить и искупить. Примерно как Шойгу бы пошел извиняться за своего прапорщика.

А вот текст Сергея:

“Вообще, это какой-то кромешный ад. Вы хоть понимаете, каким дегенератам мы позволяем властвовать над собой?

Каким нужно быть идиотом, чтобы пустить в МИД абсолютно безмозглую алкоголичку Захарову, перманентно позорящую страну на весь мир? Благодаря пьяным выходкам которой Россия в один миг лишилась последнего союзника в Европе – Сербии. Единственной страны, в которой нас действительно уважали. И так во всём.

Безумное покушение на Навального, за которое опять влепят санкции. Распальцовка перед саудитами, обернувшаяся потерей огромной доли нефтяного рынка. Месть Трампа и, как следствие, полный просёр Северного потока. Облом с Эрдоганом. Десятки миллиардов долларов, вложенные в Мадуро и просранные подчистую. Этот список просто бесконечен. За что они ни берутся – всё оборачивается полнейшим провалом. Позорище. Безумная, абсолютно поехавшая копрократия в терминальной стадии развития.

И среди союзников у них остались лишь деграданты, вроде Лукашенко. Который уже просто физиологически не может не быть клоуном.

Но больше всего меня убивает осознание, что мы – такие интеллигентные, высокоинтеллектуальные – ничего не можем сделать с этой имбицильной гопотой. Ну как так? Вроде бы, нас больше… Вроде бы, мы сильнее… И умнее… А яиц нету. У этих придурков дури и отмороженности – хоть отбавляй. А мы дальше хождения с шариками так и не продвинулись.

Страшно осознать, что этот дегенеративный хаос будет продолжаться”.