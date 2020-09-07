Мнение: Приговор убийцам Хашогги

07.09.2020, 20:25, Разное

Сообщают, что в Саудовской Аравии вынесен окончательный приговор убийцам саудовского диссидента Хашогги, которого обманом заманили в саудовское консульство в Турции, убили и расчленили по распоряжению наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

В итоге, сам МБС ожидаемо ушел от правосудия, сделав вид, что он не причем, а виноваты исполнители, которые перестарались.

Исполнителей, которым ранее грозили смертной казнью, осудили на тюремные сроки.

5 человек непосредственно убивавших и пиливших Хашогггу на куски хорошего саудовского мяса (которое позднее спрятали) под релаксирующую музыку, осудили на 20 лет тюрьмы.

Еще трое получили от 7 до 10 лет. Остальные отделались легким испугом. Не удивлюсь, если через несколько лет, тех кого посадили, по-тихому помилуют и выпустят на свободу, так как они выполняли приказы и на показательном процессе помалкивали насчет главного заказчика. Полагаю, их также ждет солидная материальная компенсация, которую получат их семьи. Без лишнего шума конечно же.

Не то, чтобы Хашоггу было сильно жаль, так как он сам призывал отрезать головы сирийским солдатам в Хомсе. В какой-то мере карма его настигла. Но с другой стороны, весьма забавно было смотреть, как "цивилизованное международное сообщество" пыталось не заметить причастность руководства Саудовской Аравии к организации зверского убийства на территории официального дипломатического представительства. Так что тут дно пробила не только Саудовская Аравия, но и "международное сообщество", которое съело ту версию, которую ему скормили.

Главный выгодоприобретатель этой истории – Турция, которая благодаря тайной прослушке саудовского консульства, смогла подцепить саудовскую монархию на крючок и обменять свое частичное молчание на целый ряд ништяков от Саудовской Аравии и США, которые всеми силами стремились похоронить дело Хашогги.