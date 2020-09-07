 

Клиника «Шарите»: Алексея Навального вывели из искусственной комы

07.09.2020, 20:20, Разное

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося с 22 августа 2020 года на лечении в университетской клинике «Шарите» в Берлине, улучшилось, говорится в заявлении врачей, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

«Было принято решение вывести пациента из искусственной комы, которую ранее поддерживали медикаментами. Пациента постепенно отключат от аппарата ИВЛ», — говорят медики.

Алексей Навальный уже реагирует на обращения, однако исключать долгосрочные последствия тяжелого отравления все еще нельзя.

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Напомним, что с 20 августа политик находился в коме после отравления, симптомы которого появились у Навального на борту самолета Томск-Москва. Медики из Омска, куда госпитализировали Навального, отрицали, что политика отравили, и сообщали, что не нашли в его анализах следов ядов. Однако немецкие врачи заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок» — следы нервного боевого агента нашли в крови, образцах кожи и на бутылке, которой политик пользовался в поездке.

Западные страны призвали Россию расследовать отравление Навального и привлечь виновных к ответственности, в противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций. При этом уголовное дело по факту отправления политика в РФ так и не заведено.

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Источник: Новая газета



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