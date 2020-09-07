Почему сон так важен для похудения

07.09.2020, 20:17, Разное



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Рекомендованная практически всеми авторитетными организациями продолжительность сна для взрослых – от 7 до 9 часов. Несколько исследований подтверждают: недосыпание и избыток массы тела связаны.

Сон, жир, мышцы

Корейское исследование 2017 года показало, что у людей, которые спят меньше рекомендуемой нормы, количество жира в организме и риск ожирения выше, чем у тех, кто спит достаточно. Также оно продемонстрировало, что недосыпание негативно влияет на то, как люди, придерживающиеся низкокалорийной диеты, теряют вес.

Еще одна научная работа подтвердила: те, кто спит не более 5,5 часов в день в течение двух недель, теряют меньше жира, когда пытаются похудеть при помощи диеты. Это же исследование обнаружило еще одну важную деталь: недосыпание способствует потере мышечной массы. Такая находка еще сильнее подчеркивает важность нормального сна, поскольку все планы похудения ставят целью не только снизить массу тела за счет жира, но и сохранить как можно больше мышц. С возрастом сохранение мышечной массы становится все более важным вопросом.

В другом исследовании было установлено, что мышечная ткань начинает страдать даже при сравнительно небольшом недосыпании: участники эксперимента спали на один час меньше по сравнению с нормой по будням в течение восьми недель. Кроме того, оказалось, что попытки отоспаться на выходных не всегда помогают обратить вспять этот эффект нехватки сна.

Что связывает сон и вес

Ученые выделяют несколько механизмов влияния сна на массу теля людей. В первую очередь, недосыпание может действовать на аппетит, менять наш обмен веществ и влиять на то, какую еду мы выбираем.

Аппетит

Сон связан с двумя важными гормонами, регулирующими аппетит, – грелином и лептином. Грелин отвечает за стимулирование аппетита, это «гормон голода». Лептин помогает нам ощутить насыщение.

Несколько исследований показали, что нехватка сна связана с увеличением уровня грелина и снижением уровня лептина. Эти изменения могут увеличивать аппетит и приводить к перееданию, что усложняет следование диете. В свою очередь, избыточное питание может приводить к набору веса.

Выбор еды

Недосыпание влияет не только на то, как сильно мы хотим есть, но и что мы хотим есть. Одно исследование показало, что у тех, кто мало спит, области головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, сильнее активируются в ответ на еду. Ученые предполагают, что это может «заставлять» людей чаще перекусывать и выбирать пищу, богатую углеводами.

Метаболизм глюкозы

Характерным изменением метаболизма под действием недосыпания является нарушение обмена глюкозы. Способность тканей организма получать глюкозу может снижаться после недосыпания. Эти изменения напоминают патологические процессы, которые происходят при сахарном диабете 2 типа. Ученые предполагают, что недосыпание может вносить вклад в развитие не только ожирения, но и диабета.

Новое исследование показало, что всего однократное недосыпание может провоцировать ослабление выработки инсулина в ответ на введение глюкозы у молодых людей. То есть, ткани могут ощущать некоторый недостаток глюкозы. Ученые считают, что это может усугублять тягу к сладкой пище, которая есть у недосыпающих. Избыток получаемой с пищей глюкозы может превращаться в организме жир.

Физическая активность может частично сдерживать некоторые эффекты, связанные с недосыпанием. Она хорошо влияет на регулирование аппетита, улучшает метаболизм глюкозы. Известно, что обмен веществ улучшается после всего одной сессии упражнений. Но сейчас ученые не знают, во что выливается этот эффект в долгосрочной перспективе.

Материал подготовлен на основе статьи Эммы Суини (Emma Sweeney) из Университета Ноттингем Трент (Nottingham Trent University) и Йена Уэлша (Ian Walshe) из Нортумбрийского университета (Northumbria University).