Названы сигналы организма, предупреждающие о раке груди

07.09.2020, 20:17, Разное

Представители британской организации Breast Cancer Now рассказали о сигналах организма, предупреждающих о развитии новообразований в молочной железе. Рак груди является одним из самых распространенных смертельных заболеваний.

Специалисты отметили, многие женщины проинформированы о необходимости обращения к врачу при появлении любых изменений в структуре груди, однако опухоль прощупывается лишь на последних стадиях болезни. О наличии онкологии могут свидетельствовать выделения из молочной железы, появляющиеся без сжатия, втянутый сосок или раздражение и сыпь вокруг него. Во время менструального цикла увеличивается размер и чувствительность груди, однако если эти признаки сохраняются дольше, следует обратить на них внимание. Специалисты подчеркивают, перемены в железе, для которых нет логического объяснения, могут сигнализировать о развитии онкологии и очень сложно самостоятельно ее определить, поскольку не все перечисленные симптомы могут проявляться. В связи с этим, медики советуют при любых изменениях, происходящих с грудью, обращаться к специалистам, а также регулярно посещать маммолога для определения отсутствия или наличия заболеваний молочной железы.