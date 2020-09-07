Экономист назвал дополнительные выплаты безработным непродуманными

07.09.2020, 20:17, Разное

Экономист Никита Масленников высказался относительно введения безусловного базового дохода. По его мнению, для безработных дополнительные выплаты были бы непродуманной тратой из бюджета.

Ранее о подобной инициативе заявил руководитель комитета Совфеда по экономической политике. Со слов Андрея Кутепова, базовый доход гражданам, не имеющим работы, помог бы им в период кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Дополнительную помощь предлагалось перечислять на счета помимо уже получаемого пособия по безработице. Однако такие выплаты были бы слишком обременительны для государства, уверен Никита Масленников.

Дополнительное финансирование для обеспечения минимального уровня потребления в стране попросту истощит казну. Тем более, что такие лица уже получают от государства поддержку в виде выплат от центра занятости. С экономической же точки зрения безусловный доход не так уж и эффективен, считает эксперт. За рубежом практика выплат безусловного базового дохода существует, однако говорить о бесспорной выгоде такой меры для всей страны пока рано. Ведь вместе с ростом потребления товаров и услуг внутри страны, возрастают и «аппетиты» получателей такого пособия.

Вследствие этого попросту может образоваться огромный дефицит бюджета, из-за чего расходы ныне пользующихся такой помощью людей будут ложиться на плечи будущего поколения. В случае же с дефицитом в 5% по отношению к внутреннему валовому продукту, о дополнительных пособиях и говорить нецелесообразно. Как сообщают «Национальные новости», после прекращения выплаты помощи в августе многие россияне были вынуждены взять кредиты для подготовки детей к школе.