В Италии обнаружен молочный зуб возрастом 48 000 лет

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07.09.2020, 20:17, Разное

В Италии обнаружен молочный зуб, предположительный возраст которого составляет 48 000 лет. Результаты открытия опубликованы в Journal of Human Evolution.
Молочный зуб, найденный на холмах Беричи в Венето, указывает на одного из последних неандертальцев в Италии, отметили ученые. Предполагается, что клык, исходя из места его расположения, принадлежал девочке или мальчику 11 или 12 лет. Генетический анализ артефакта также показал, что ребенок был тесно связан с другими группами Homo neanderthalensis, жившими в Бельгии. Этот факт делает место находки одним из ключевых для понимания постепенного исчезновения подвида человека разумного на европейском уровне.
«Эта работа является результатом синергии различных дисциплин и специализаций. Доисторическая полевая археология с применением высоких технологий позволила нам найти зуб, а затем мы применили виртуальные подходы к морфологическому и радиометрическому анализу, генетике, тафономии. Данная находка имеет фундаментальное значение», – отметил исследователь Маттео Романдини из Болонского университета.
В свою очередь профессор Марко Пересани из Университета Феррары дополнил коллегу, что производство инструментов на этом участке Венето, особенно из кремня, демонстрирует большую способность к адаптации и систематическое и специализированное использование доступного сырья неандертальцами.

Изучение места обнаружения зуба возрастом 48000 лет в Италии в настоящее время продолжается, но данные уже указывают на постоянное использование этого места и признаки охоты и забоя крупной добычи, добавили итальянские специалисты.



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