BMW M8 Gran Coupe First Edition заметили в Испании

07.09.2020, 19:59, Новости дня

Первые экземпляры BMW M8 Gran Coupe First Edition прибыли в Испанию.

Указанный автомобиль ещё раз демонстрирует влияние бурной общественной реакции на концепт M8 Gran Coupe 2018 года. Машины First Edition знаменуют выход на рынок новой серии F93 M8. Мощное купе Gran Coupe отличается впечатляющим эксклюзивным оснащением, предоставленным BMW Individual.

Модель M8 Gran Coupe First Edition, тираж которой составит всего лишь 400 экземпляров, будет представлена в великолепном уникальном лакокрасочном покрытии BMW Individual, вдохновленном цветом Saleve Vert концепта M8 Gran Coupe.

Окраска кузова резко подчеркивает высший статус автомобиля среди модельного ряда M8. Цвет металлик Aurora Diamant Green указывает на то, что автомобиль является своего рода драгоценным камнем, имеющим блестящее отражение изумруда.

Особое зеленое лакокрасочное покрытие First Edition дополнительно подчеркивается изысканными блестящими золотыми орнаментами BMW Individual на раме решетки радиатора M, воздухозаборниках и боковых окнах.

Машина получила 20-дюймовые легкосплавные диски M 813 со звездообразными спицами и двухцветной отделкой, которые также украшены золотыми акцентами. Салон M8 Gran Coupe First Edition столь же особенный, как и внешний вид.

Высокопроизводительная модель полностью обшита кожей Merino Taruma Brown, отделанная деревом панель приборов BMW Individual Pianolack Black First Edition также имеет оцинкованные кнопки и органы управления, есть и специальная надпись First Edition 1/400 на центральной консоли.

BMW M8 Gran Coupe First Edition имеет двигатель V8 TwinTurbo, уровень мощности которого составляет 617 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronic.

Только шесть экземпляров модели будут отправлены на рынок Испании с непомерно высокой ценой, составляющей 221900 евро, что в значительной степени говорит об эксклюзивности M8 Gran Coupe First Edition.