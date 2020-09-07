МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с делом Навального

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07.09.2020, 19:55, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что вызвал посла России в МИД, чтобы выразить озабоченность по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Сегодня Великобритания вызвала посла России в Великобритании, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального, – написал Рааб в «Твиттере». – Совершенно неприемлемо, что было применено запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное и прозрачное расследование».

Рааб добавил, что обрадован новостью о выводе Навального из медицинской комы.



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