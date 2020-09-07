 

Борис Корчевников поделился найденным мамой снимком из юности со своей дачи в Купавне

07.09.2020, 19:53, Разное

Телеведущий и актер Борис Корчевников поделился в Сети снимком, сделанным в юности. Как оказалось, фотографию с дачи в Купавне нашла мама звезды «Судьбы человека».
Семья ведущего популярных ток-шоу имеет дачу в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи. Снимок, сделанный почти 20 лет назад в Купавне, мама Бориса Корчевникова нашла в семейном архиве. Артист опубликовал его на странице своего аккаунта в Instagram, отметив, что на фото ему всего лишь двадцать лет.

38-летний Корчевников не женат и не имеет детей, ему приписывали ряд романов, однако ни один из них не закончился свадьбой. Ведущий много работает и все свое время посвящает съемкам и карьере. В его послужном списке – такие передачи, как «Хочу верить!», «Прямой эфир», «Далекие близкие» и «История российского юмора», абсолютно разноплановые шоу, неизменно пользующиеся популярностью у телезрителей. Как актер он известен ролью в сериале «Кадетство», в режиссерском кресле он избрал жанр документалистики. На телевидении Корчевников с 2001 года, а в 2010-м журналист стал членом Академии российского телевидения.

Обнародованное фото сделано на даче в Купавне, на нем звезда совсем юный. Борис Корчевников стоит на крыльце веранды, бревенчатые стены которой покрашены в зеленый цвет. Фолловеры профиля селебрити отметили в комментариях, что он за прошедшее время возмужал и стал более взрослым. При этом сам Корчевников, как пишет «Глобалмск», предпочел не предаваться ностальгическим воспоминаниям и оставил сообщения подписчиков без ответа.



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