Иван Охлобыстин попросил президента проявить “несправедливость” к Михаилу Ефремову и помиловать его

07.09.2020, 19:53, Разное

Иван Охлобыстин разместил на странице своего профиля в соцсети письмо к президенту Российской Федерации. В нем звезда сериала «Интерны» попросил Владимира Путина проявить несправедливость к Михаилу Ефремову, помиловав его.

Заслуженный артист Михаил Ефремов в начале июня стал участником смертельного ДТП. Его внедорожник врезался в ГАЗель, водитель которой на следующие сутки скончался от полученных в результате аварии травм. Несмотря на то, что вначале актер признал вину, в ходе следствия он отказался от показаний. Тем не менее, уже завтра состоится окончательное заседание суда, на котором будет оглашен приговор.

Вероятно, отрицание вины и, как считает сторона обвинения, попытки затянуть следствие, повлияли на мнение представителей прокуратуру. Они просят судью назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы. Как высказался сам Михаил Ефремов, несколько дней назад все же признавший свою вину, он рассчитывает на заключение не более 8 лет. Такой же период называет и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий.

Трагический инцидент буквально расколол общество, коллеги актера, общественные деятели и политики высказывали свое мнение относительно самого суда и судьбы Михаила Ефремова. Режиссер и актер Иван Охлобыстин решился по этому поводу обратиться к президенту России. В опубликованном в соцсети письме он попросил Владимира Путина помиловать артиста. Исполнитель роли «доктора Быкова», как известно, также имеет сан священника, поэтому он попросил лидера страны остаться в его памяти «Владимиром Милосердным».

Охлобыстин уверен, что в тюремных условиях Ефремову просто невозможно будет выжить. Поэтому артист попросил личным указом главы государства помиловать виновника аварии. При этом, как пишет издание «Телепрограмма», артист упомянул о том, как Ефремов ранее «яростно изобличал несправедливость». Поскольку актер, по его мнению, виновен, то освобождение его от отбывания тюремного наказания было бы несправедливостью, которую все же было бы целесообразно проявить именно сейчас.