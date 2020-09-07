 

«Подавитесь!»: Анна Семенович посвятила хейтерам видео в купальнике

07.09.2020, 19:53, Разное

Анна Семенович в своем микроблоге в Instagram поместила видеоролик, на котором запечатлена в котле, разогревающемся на костре. Певица посвятила публикацию всем своим хейтерам.
На представленном видео Семенович позирует в чане в зеленом купальнике, демонстрируя, как ей жарко. При этом артистка обратилась к своим недоброжелателям, которые ее «варят, жарят, съесть хотят». Она подчеркнула, ничего не получится – «подавятся». Поклонники телеведущей откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, оценив необычное обращение к публике. Фанаты назвали актрису «восхитительной и роскошной женщиной», живущей «на позитиве», и не могли поверить, что у такой прекрасной артистки есть хейтеры.

Анна Семенович характеризуется жизнерадостностью и незлобивостью. На нападки недоброжелателей, называющих ее «жирной» и призывающих сбросить лишний вес, артистка ранее сдержанно ответила, им необходимо самим развиваться и меняться в лучшую сторону, а не указывать другим людям, что им делать.



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