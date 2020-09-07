Мария Шалаева, Илья Бачурин и другие на закрытии кинофестиваля на “Стрелке”

07.09.2020, 19:50, Разное

Серия показов, которые шли с 30 августа по 6 сентября на Берсеневской набережной, вчера завершилась российской премьерой картины Мохаммада Расулофа “Зла не существует”. Посмотреть фильм с таким оптимистичным названием, а также отметить закрытие киносмотра в этот вечер пришли Мария Шалаева и Ксения Кутепова, Филипп Авдеев и Илья Бачурин, Юра Борисов и Анна Шевчук и другие гости.

Анна Николаева и Мария Шалаева Юра Борисов и Анна Шевчук Наташа Меркулова и Алексей Чупов Илья Бачурин Филипп АвдеевВыбор программного директора фестиваля Стаса Тыркина на картину Расулофа как на завершающую показы на “Стрелке” пал не случайно. На Берлинском кинофестивале, последнем киносмотре до глобальной пандемии, этот фильм получил “Золотого медведя”, главную награду. Сама картина состоит из четырех новелл, в которых рассказывается о жителях современного Ирана. Герой первой из них – живущий в Тегеране мужчина Хишмат, который проводит свой день в обычных бытовых хлопотах: готовит обед, забирает дочку из школы, навещает мать и помогает жене. Все это днем, ночью же Хишмат заступает на работу в ночную смену – и тут то, что является рутиной для него, оборачивается трагедией для других и шоком для зрителей. Остальные три истории в “Зла не существует” также исследуют парадоксы жизни в современном иранском обществе, а в одной из новелл снялась и дочь режиссера Баран Расулоф. К слову, она же получала вместо отца награду в Берлине: из-за конфликта с властями Ирана сам Мохаммад присутствовать на фестивале не смог.

Гладстон Махиб Алексей Попогребский Полина Аскери Ксения Кутепова Яна Иртеньева Василий Зоркий и Полина ВеденяпинаУ картины “Зла не существует” пока нет даты российского проката. Мы же напоминаем, что посмотреть, какие еще интересные премьеры показывали на пятом кинофестивале на “Стрелке”, можно здесь.

Галарина Долговых и программный директор фестиваля Strelka Film Festival by Okko Стас Тыркин