В Волжске анонсировали строительство нового парка

07.09.2020, 19:48, Новости дня

Победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек стал проект Республики Марий Эл города Волжск «Дубовая роща: Парк городской культуры и экологии».

Благоустройство Дубовой рощи предполагает сбалансированное совмещение сохранения уникальной природной среды и места культурного отдыха жителей Волжска. Общая площадь парка составит 112 291 м кв. Общий бюджет проекта: 123,7 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

К резерватам относятся дубрава и пойменный луг. Эти территории защищаются от прохода людей и вытаптывания корней дубов и ростков, посадками кустарников, лип и специальными оградами. Проход на эти территории будет осуществляется по специально огражденной экологической тропе.

Рекрационные пространства стянуты к речному фронту парка. Речной фронт обустроится прибрежным прогулочным маршрутом со спусками к воде и местами отдыха: сухим пляжем, пикниковой зоной, площадкой для торжеств, смотровыми площадками, местом спуска лодок.

Центр парка займет событийная площадка со сценой. Это территория будет использоваться для проведения небольших праздничных мероприятий, танцевальных вечеров, учебных занятий на открытом воздухе. Также на территории парка предлагается обустроить спортивную площадку. У места зимних горок предлагается оборудовать современную детскую игровую среду.

Реализация проекта будет происходить в два этапа: 2020-2021 года проведение торгов на определение генподрядчика, разработка проектно-сметной документации и первая очередь строительства. 2022 год – вторая очередь строительства.

Конкурсная комиссия оценивала все проекты по пяти ключевым критериям: помимо степени и разнообразия форм участия граждан жюри оценивали качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель – степень и разнообразие форм участия граждан.