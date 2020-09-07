Исполнитель теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

07.09.2020, 19:48, Новости дня

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, совершивший теракт в стамбульском ночном клубе Reina, приговорен к 40-кратному пожизненному заключению, информирует в понедельник телеканал NTV со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что Машарипов приговорен к 40-кратному пожизненному заключению и дополнительно к 1 тыс. 368 годам тюрьмы, передает РИА «Новости».

Напомним, три года назад выходец из Узбекистана 33-летний Абдулгадир Машарипов, задержанный турецкой полицией, признал вину в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, в результате которого погибли 39 человек, 69 получили ранения.