Личное: “История, достойная Голливуда”

07.09.2020, 19:45, Разное

Письмо для самостоятельного разбора.

Оно бесконечной длины, но так как у автора ведущая Выскочка, сильный Штурман, мощная Училка и все остальные баги тоже крепкие, активные, скучно вам не будет.

Любой кусок можно прочитать, из середины, в начале или в конце, и все про автора сразу понятно.

goldennug

Здравствуйте

Пишу вам из очередного своего кризиса: меня никто не любит, не ценит, никого нет рядом.

Читаю вас в эмоционально тяжелые моменты, чему-то учусь(наверное), немножко всплываю со дна, перестаю читать, потом закономерно и предсказуемо случается какая-то фигня в личной жизни, захлебываюсь слезами, читаю вновь, кое-как все налаживается(нет), и еду на телеге с квадратными колёсами дальше в светлую жизнь(нет, не светлую, и даже никуда не еду)

Сейчас хочу рассказать о своих двух последних отношениях, которые начинались неплохо, а закончились сливом.

Сначала немного о себе расскажу, сейчас я в понуром настроение, поэтому будет немного реалистичнее, чем обычно я о себе думаю: обычно я в здоровенной короне Бонапарта и вообще царь горы. Внешность у меня так себе, я высокая, но титьки маленькие, волосы темные, средней длины, вьющиеся, не худая и не толстая, обычная, в целом на троечку. Если надо кого-то впечатлить, то я могу стильно одеться, накраситься, но ежедневно хожу на расслабоне, не напрягаясь. Мне 25 лет, говорю на двух иностранных языках, побывала в ~30странах, в восьми из них жила от месяца (на самом деле просто слонялась, дауншифтила, лишь бы не работать и не учиться нормально, а так гляди – гордое «путешественница» и есть, что в Инстаграм выложить) С людьми знакомлюсь очень легко, завожу приятелей на раз-два, но потом все от меня откалываются в раздражении, в обиде или в безразличии (почему? Это мое слепое пятно, я не вижу, что я делаю не так) Работы постоянной нет, время от времени нахожу проекты, на которых можно срубить легких денег побольше, потом руководители или партнеры в ахуе от меня отваливаются, Потому что я безответственно и халатно отношусь к делам. Потом я живу в праздности на заработанные деньги полгода- год, потом придумываю как заработать по-новому. В сфере работы и бизнеса я знаю в чем все плохо: я лентяй и нахлебник, хитрожопник и хочу выехать на других, все мои партнеры одноразовые, потому что никто не хочет со мной иметь дела во второй раз (спойлер: наверное, и в любви, и в дружбе так же?) В первый раз ведутся, потому что я строю крутые совместные планы, красиво говорю, проявляю инициативу, много улыбаюсь, проявляю внимание к людям и их интересам, желаниям, а потом я устаю от этого и жду, чтоб меня обхаживали, а никто не обхаживает, и я теряю интерес, мотивацию что-либо делать.

Но пишу я вам про любовь сейчас. Я всегда хочу, чтоб меня любили, обо мне заботились, оберегали. И никогда мне недостаточно того, как меня любят, всегда мало – иногда потому что действительно мной пренебрегают, а иногда потому что в бездонную мою хлеборезку все валится, а дна-то нет.

Мои последние отношения начались после карантина, я заскучала и решила записаться на уроки по скейтбордингу: нашла мальчика, который обучает, записалась на занятия. Мальчик оказался молодым, спортивным, мне нравилось, что он меня учит кататься(Для меня это вообще высшее проявление доброты – когда чему-то меня учат, развивают, делают меня лучше), мне нравилось, что много такой невинной тактильности в поддержках во время трюков и тд. Со второго занятия он начал заниматься не час, а полтора-два без всякой доплаты(а по его прайсу доп время оплачивается) со словами «у меня все остальные занимаются дети, мне с ними не очень интересно, а с тобой мне приятно проводить время», после занятий мы оставались просто поболтать потусить вместе, потом он меня приглашал на какие-то скейтовые мероприятия и просто покататься без занятий. По ощущениям было, что мы сдруживаемся, мне это нравилось. Однажды на занятии у меня ничего не получалось, настроения не было, я ленилась, упала, раскапризничалась. Он сказал: «все, ты не хочешь заниматься, не будет сегодня тренировки, пошли просто посидим, поболтаем». Сели, болтаем, а он то приобнимет, то голову на плечо положит, я думаю: «мило, обниму в ответ, он симпатичен мне». Ответила на его обнимание, он меня нежно застенчиво поцеловал. Посидели ещё немного, он говорит: «Так хорошо с тобой, я не хочу с тебя больше деньги за тренировки брать, давай просто так кататься» Я говорю, мол, ну ок, как хочешь. Потом ещё чуть-чуть покатались, попрощались, и я поехала домой.

На следующий день он мне звонит и говорит: «Я ключи от дома забыл, а мама на даче(да, лол, он с мамой живет), можно у тебя переночевать?», я ему сразу сказала, что это похоже на развод, но сама думаю, мол, ладно, мальчик симпатичный, мне нравится к нему прикасаться, хорошо целуется, секса с зимы не было, врет значит врет, хоть поебусь вволю. Короче, он приехал, мы для проформы включили фильм, посмотрели минут десять, потом начали обниматься-целоваться и переспали за ночь раза 4. Секс был хорош, мне все понравилось, ярко задорно, иногда нежно, много оргазмов и у меня, и у него, но по физиологическим причинам у меня больше(хаха), в целом на пятерку, ему не знаю понравилось или нет(очевидно, что я его не спрашивала) В итоге где-то после третьего раза, когда мы уже друг от друга оторвались, он сказал: «Слушай, на самом деле у меня ключи в рюкзаке, я их не забывал» – «ДА ЛАДНО НЕУЖЕЛИ», пошутили, посмеялись, потрахались ещё, уснули с рассветом, а утро началось опять сексом. Отправила его домой, и сразу сообщение: «давай я на выходных опять ключи забуду?» Вспоминаю то время и улыбаюсь до ушей – было мило, почему так не может быть всегда?

На следующий день поехала на педикюр, а он пишет, что он на скейт споте(место, где катаются – объясняю для людей 45+), если хочу/могу, приезжала чтоб, покатаемся вместе, я приехала, он нарядился – новые джинсы, новая кепка, я про себя улыбаюсь, говорю классные обновки, ему приятно, покатались, поболтали. Приехал какой-то его знакомый начали общаться на отвлеченные темы, он спросил: «А вы вместе?» Я промолчала, взяла паузу, но этот мой мальчик тоже промолчал. Я отшутилась, что в такой тишине не хватает только перекати-поле для большей атмосферы. Тему замяли, но у меня осадочек остался. Покатались ещё каждый сам по себе, потом вдвоём решили поехать на другой спот(там не ступеньки, а рампы) По дороге туда он постоянно рассказывал про свою подругу из богатой семьи, которая живет в Испании, как он к ней ездил на месяц, жил у неё в семье, катался там на скейт площадках с испанцами, а подруга эта не каталась, потому что она фотомодель и музыкант, ей ни в коем случае нельзя сломать руку или пальцы, а то как же она же фотомодель и такая хрупкая. Я слушаю и даже ничего не говорю, потому что меня этот рассказ бесит, мало того что он ничего не ответил тому парню, а теперь слушай какая замечательная у меня подруга есть. На том скейтспоте у него сломался подшипник, мы нормально не покатались и решили ехать по домам. Он вызвался меня проводить, я уже была на взводе, дерзко отвечала, морозилась и злилась. В итоге в какой-то момент просто разогналась быстро, а он со сломанным подшипником не мог за мной успевать, в итоге я просто уехала. Он мне написал вк, что я некрасиво сделала, что уехала в закат. Я психанула и высказала все, что я почувствовала неприятного за день из-за пренебрежения и отмороза. Он извинился, сказал, что хотел поехать со мной ко мне и не из-за секса, а просто время провести вместе, стать ближе. А я из-за того, что меня задело пренебрежение, сказала, что он рановато ключи забыл, что нам быть друзьями лучше. Он там целую простыню написал, что все так получилось случайно, он не хотел меня обидеть. Я оттаяла, он предложил собрать на следующий день мне ещё один скейт другой конфигурации(да, они разные бывают) В итоге он на протяжении недели приезжал через день, секс был классный, но меня подбешивало то, что у него нет денег, он мало вкладывается в отношения (рапунцевый Эксель не переставая работает же), скейт который обещал собрать так и не собрал, я ничего из этого не говорила: ладно у меня есть свои деньги, себя я сама могу обеспечить, ну и пиццу-роллы раз в неделю закажу нам на двоих, что такого. Меня бесило даже не то, что он на меня деньги не тратит, а то, что у меня парень не богатый, не статусный. Мол, какая я женщина, если у меня мужик не огого?

Потом началась хрень: мы продолжали общаться, делиться всякими новостями, болтать, он ко мне приезжал, но мы перестали вместе кататься, хотя мне это очень нравилось. Например, планировали вместе поехать в рампу, потом планы уходили в песок, а потом он как ни в чем не бывало писал как у него прошёл день. Я словами через рот(может, немного грубовато) говорила, мол, не забыл, что мы планировали вчера, не хочешь прежде, чем о своём дне рассказать, поздороваться сперва? В общем, совместные покатушки раз от раза отменялись. Хотя раньше он говорил, что меня ему нравится учить больше всех.

Потом мне пришлось переезжать на новую квартиру, я попросила его помочь с тяжестями, перенести все. Еле договорились со временем, явно было, что это не самая первая важность для него – мне помочь. Но я снизу попросила, типа какой он сильный, без него не справлюсь блаблабла.

Приехал накануне переезда, помог собраться, погуляли, секс был так себе, хотя вроде ничего же в комплектации не поменялось? Я даже не смогла испытать оргазм, потому что не видела в нем Мужчину: помочь с тяжестями надо уговаривать чуть ли не на коленях с членом во рту, машину организовала я сама за свой счет(у него машины нет и денег нанять вроде как тоже), приехал в гости со словами «а есть что покушать?» (к бабушке на блины в деревню что ли приехал? или в ресторан?) Потом он сел играть в комп!!! Приехал с ночевкой к девушке, пожрал, потрахался, окей помог со сборами спасибо, и сел, сука, играть в комп! В какой-то момент он что-то показывал мне из переписки со своими другом, и я заметила его сообщение «не могу играть с 6 вечера, попозже начнём, надо ОДНОЙ ДЫРКЕ помочь с переездом» Я бы его выгнала нахер из дома, но кто бы мне тогда с утра помогал с тяжелыми чемоданами и коробками? Постелила ему спать на диване на кухне. Он заходил извиняться, но не искренне, да и мне уже было похер. Уснула злая и одна.

С утра отошла(ну как так? Почему я такая отходчивая?), да и плоть слаба, в общем, переспали, да так звонко, что даже сложно обижаться. Он перетаскал мне все из дома в машину, и на новой квартире обратно. И СЕЛ ИГРАТЬ В КОМП СУКА. Чувак, у тебя денег нет, может ты онлайн какой-то бизнес замутишь? Может скейты продавать будешь, раз любишь катать? Не, у меня уже кореш создал гейм, надо играть. Ярость.

В какой-то момент у меня начались месячные, на меня накатила грусть, мне одиноко, никто меня не обнимает. Я написала ему, что мне очень хочется его увидеть, мне нужна его поддержка(я понимаю, что это зашкварная просьба, заведи себе котёнка и тискай его, когда тебе грустно), НО он отказался приехать, ПОТОМУ ЧТО он сидит у друга на другом конце города(это что, в 30 минутах езды на метро, я в центре живу, тут все рядом) и делает дела( какие блять? В доту играете или в Варкрафт?) Короче, я взбесилась и удалила его из друзей. Через два дня(!) он написал простыню, что я веду себя как эгоистичны ребёнок, и что он не меняет друзей на девушек, и что вот сегодня-то он хотел приехать ко мне, но не смог, потому что я заблокала его вк и он не смог мне написать(а сейчас он пишет в Вотсапе,и тут предложить приехать нельзя политикой использования этого мессенджера) . Я проигнорировала эту простыню злая.

Но на следующий день успокоилась и написала свою простыню, что когда мы были друзьями мы качественней проводили время, было круто, а эпизод с переездом «одной дырки» подорвал мое доверие к нему, и я не хочу встречаться с человеком, у которого я на 110м месте в списке приоритетов где-то между покурить и носки новые купить. Тут уже он заигнорил меня.

Через пять дней он написал, что хочет забрать свои вещи. Я была на свидании(а хули, я девушка свободная раз ты меня игноришь, падла), мне было некогда ответить. Поэтому он подумал, что я опять играю в игнор и нагрубил мне, что я как ребёнок, что его всегда бесили мои игры игнорки. Я нашла время и ответила, что забирай своё барахло и не пиши мне больше, я занята. Он спрашивает: когда приехать? Приезжай завтра вечером.

Он на след день не позвонил, не приехал за своими тряпками. Ну и ладно. Пусть лежат. Жаль, что не брендовое шмотьё, так бы хоть продать можно было, лол.

Потом однажды ночью в какой-то момент мне стало грустно и одиноко, меня никто не обнимал и не грел. Я написала ему, что соскучилась. Он ответил, что тоже. Он пригласил меня на следующий день покататься, поучить меня(я так люблю, когда меня чему-то обучают)

Мы встретились, покатались, было мило, со мной флиртовал какой-то другой скейтер(ахренеть, соберу-ка я коллекцию малолетних нищуков-скейтеров), а этот мой ревновал. Потом мы пошли гулять, потом поехали ко мне за его вещами. Ну, все вещи остались у меня. Он повадился опять ко мне ходить. Все было хорошо, и секс огонь, и даже какие-то социальные, но бюджетные развлечения типа погулять, сходить кофе попить.

А потом он пропал на пять дней и потом как ни в чем не бывало позвал в парк и пообещал приготовить вкусный завтрак. Я понимаю, что люди могут быть заняты чём-то кроме меня, но у меня очень уязвимая самооценка, мне вообще не верится, что меня можно любить. Мне постоянно кажется, что меня используют, что от меня откажутся в любой момент. Вот этот вот пресловутый Эксель рапунцельки – он не потому что рапунцельки такие меркантильные сукистервы, он есть, потому что мы не верим, что мы достойны любви. Этот эксель с каждым внесённым пунктиком доказывает: «ну, нет, раз он дарит тебе что-то, значит ты ему всё-таки важна, если он учит тебя, значит заботится о твоём развитие, если он рядом, то потому что ему хорошо с тобой» А если нет никаких доказательства любви или хотя бы присутствия – значит он не любит, а чего удивляться? Ты рыло своё видела? Ты достойна вообще, чтоб тебя любили? Лучше тебя – вон, все остальные, а ты чмо, тебя всегда бросали, ты никому не нужна. Поэтому и считают каждый подарочек, каждый цветочек зажатый или каждую неотвечанную смску помнят. Не потому что суки, а потому что недолюбленные, никогда не знавшие что такое любовь, и даже с трудом способные поверить, что их способен хоть кто-то полюбить.

Короче, пять дней молчания, да ещё и с таким бэкграундом пренебрежительного отношения, было чересчур для моей слабой психики, я набросилась на бедного парня со скалкой: «Привет, а я думала, что ты умер, и поэтому не пишешь, но вот оказывается, что жив» Парень извинился, объяснил, что был занят своими скейтбордами, снимал видео, готовился к учебе, я ответила, что раз он так занят, то не буду отвлекать, он сказал «как хочешь»

Через пару дней я успокоилась и спросила, что там за рецепт у того вкусного завтрака, он рассказал, сказал, что хотел мне его приготовить, а я на пустом месте разобижалась. Это было сказано зря. Меня понесло, что я не на пустом месте обижаюсь, а когда мной пренебрегают! Он говорит, ну, могла бы и сама написать, а не обижаться.

Спустя пару дней он позвал меня погулять, я начала капризничать, не хочу в городе, хочу загород, хочу на природу. Он говорит: «Поехали ко мне на дачу, она на озере блаблабла» планировали целый день поездку, собирались по грибам, хайкинг, природа, шашлыки, пикник, я была воодушевлена, а потом все отменилось, потому что ему мама ключи от дачи не дала. Тебе 13 лет? Ты дурачок? Короче, я взбесилась. Опять. Поругались.

Через пару дней он позвал меня на скейтконтест(соревнования), я решила, что надо напомнить ему то, что он обещал меня учить круто кататься, а потом забил: «ну зачем же я поеду, если я не умею кататься круто»

После этого констеста встретились, и он показывал видео с его участия, где его снимала его одногруппница, я немножко напряглась, что какая-то телка с ним там была, но ничего не сказала. Соревнования он проиграл, это меня разочаровало. Поехали ко мне, смотрели всякую скейт хрень, а во время обнимашек я думала: «вот неудачник, проиграл соревы, блин, ты только и делаешь, что катаешься, как так, ты дрочишь реже, чем катаешься» Но вслух поддержала, типа всякое бывает, все равно молодец. Но самой было грустно, что мой ебырь не победитель.

Потом мы пропали на пару недель с радаров друг у друга. Я уже даже не расстроилась, по многим причинам: в целом, разочарование, мол, даже такой парень не влюблен в меня, мне многое в нем не нравится, и даже тут все сливается в какое-то секс онли, да ещё оба плюсуем, какая-то хрень. Грустила сильно, что меня никто не любит, и я такая одинокая.

А потом случилось следующее: он выложил видео с трюками с тэгом, что снимала эта его одногруппница. А на видео три разных спота, и он в трёх разных одеждах. То есть за две недели он мне и трёх слов написать не мог, а с другой девушкой чуть ли не каждый день катался. Все понятно. Я его молча удалила из друзей вк, отписалась в инсте. Он в тот же день или на следующий отписался от меня везде тоже. Какой мудак, и ведь значит проверял отписалась я или нет, так оперативно заметил! Мудила.

Я решила, что надо брать свою жизнь в руки, не надо вешать нос, и поехала кататься на яхте со знакомым на все выходные. И, конечно, выкладывать это в сторис. И этот мудила смотрел мои яхтенные сторис, смотрел мои все остальные сторис после яхты,как я катаюсь на скейте, какие Книги я покупаю в книжном, хотя отписался. Короче, всем своим видом в инсте я показывала, что жизнь у меня бьет ключом, и целится этим ключом ему в голову(ключ гаечный). Потом мне его шпионство надоело, я закрыла профиль, чтоб только мои подписчики могли смотреть(а он-то теперь не подписчик, причём он сам так решил)

Тем временем, я, конечно, посмотрела страничку той девочки, которая его снимает. Нормальная девочка. У нас с ней гораздо больше общего, чем с этим парнем, лол. Мы обе любим сноуборд, много путешествуем, любим горы, походы, природу, ходим в театры академические смотреть балеты. Мы с ней бы, наверное, смогли бы подружиться.

Ну, короче, вот он выкладывает видео с подписями, что это эта девочка снимала и всякое такое. А я что? Сижу грущу, что мне одиноко, что меня никто не любит, потому что мне нужно ежедневное подтверждение того, что я нужна, а если его нет, то я превращаюсь в фурию, гарпию обиженную, и обсераю все свои отношения, которые ещё и в отношения-то не сформировались. Теперь жалею, что просрала парня с таким бодрым членом, ласкового и страстного. Но чего я точно не хотела, так это секс онли – я бы сама себя изъела, что меня ебут, но не любят=«мной дрочат»

Я понимаю, что я своими капризами всех мужиков отпугиваю, но я не знаю как вести себя по-другому. Как довериться тому ощущению, что все хорошо, тебя любят, тобой дорожат и тд… Ну, предположим, что в этих отношашнях мной не дорожили называли в переписке друзьям «одна дырка», не выполняли обещаний, да и частенько просто забивали хер. НО!!! Случались со мной и другие отношения, в которых ко мне относились бережнее, но и в них я все просерала.

Вот предыдущие отношения:

Дело было в Америке, в Калифорнии, я сидела в баре и планировала(смотрела отели, дорогу) своё путешествие в Мексику, краем глаза на другом конце барной стойки заметила симпатичного накаченного парня(ради этой истории я тогда вообще создала профиль в жж, чтоб потом написать Эволюции, до этого читала просто без профиля) Но сразу подумала, блин, это слишком ахеренный парень. Он слишком красавчик, я не из его лиги. Даже смотреть не буду, что время терять. Потом я заметила, что он подсел ко мне за соседний стул за баром. Я на него мельком взглянула, улыбнулась, он улыбнулся мне. Я заказала что-то себе у бармена. Он спросил, откуда я родом(из-за акцента, наверное), завязался small talk, у нас нашлось много общих тем, мы болтали, потом он отвёз меня домой(я была рада,что не придётся выкидывать 20$ на такси, оно там пипец дорогое сука)

На следующий день мы поехали на свидание(настоящее свидание! с таким красавчиком! он как Кен из барби!) в соседний город, было круто, болтали на всякие легкие темы, много смеялись, флиртовали(вспоминаю и улыбаюсь), я ему рассказала о том, что хочу поехать в Мексику, никогда там не была, а она вон рядом, рукой подать, он предложил поехать вместе, а потом вместе вернуться в Штаты и поехать отмечать Рождество дома у его родителей в Джорджии(это значит надо проехать всю Америку на машине – круто! road trip по Америке! с парнем красавцем! да такое только в фильмах показывают!) В общем, мы собрались и на следующий день поехали в Мексику, болтали, держались за ручку в машине. Было круто и весело. Но спустя пару дней у меня начались беды с башкой, а именно я начала загоняться, что не может такой роскошный молодой(24года) американец с машиной, с домом в меня влюбиться, что вот сейчас через пару дней он поймёт, что я ему не ровня, что я не достойна его, что я некрасивая и все такое. Он ещё был секс бог, я не шучу. Ну, то есть, он просто был идеальный, а я заморыш советский ещё и сиськи маленькие. Короче, я пыталась виду не подавать, но на день четвёртый-пятый он часто спрашивал: «а что грустишь?», я попыталась ему объяснить, что я в чужой стране, я не чувствую себя здесь своей, мне кажется, что я тут лишняя, что я очень волнуюсь, что на Рождество с его семьей, я буду лишняя и тд. Я столько поддержки никогда ни от кого не получала, он убедил меня, что я буду к месту(так в конце концов и было, его родители добрейшие люди, надарили мне рождественных подарков,хорошо, что и я тоже догадалась заранее приготовить им подарки, а то вот стыд был бы, если бы с пустыми руками пришла)

В общем, в Мексике все было ещё ничего, хотя тоже я там косепорила ещё как, типа загонялась о том, что он, мол, тратит на меня слишком много денег, поэтому предлагала за что-то платить сама, а когда платила чересчур много по собственным подсчетам в рапунцелькином экселе, то загонялась, что он вообще мне это позволяет. Короче, я не способна быть в отношениях счастлива походу. Какое-то вечное страдание, когда я not enough, или когда мой партнёр not enough. Почему-то мы никогда ни с каким партнером не можем быть на равных. Всегда я недовольна. Всегда найду чем быть недовольна.

Когда мы вернулись в Штаты, нам предстояла долгая дорога почти через всю Америку. Это выматывает. Было местами весело, но вообще мы устали за 4 дня дороги. И это сказалось на наших отношениях, мы друг от друга устали. В машине по 10 часов вместе: все уже обсуждено, все переговорено, спина затекла, шея ломит, красивые пейзажи только в Аризоне, в Техасе пустыня однообразная, хочется поскорее проехать это все. Мы решили остановиться в Нью Орлеане на пару дней, и там все окончательно пошло по п…зде. Там он начал тусить по барам, а я не тусовочный человек, я сливалась в отель побыть одна. Мы чудовищно быстро друг от друга отдалились. Просто молниеносно. Но мне уже было все равно, потому что я очень устала от этого роад трипа, я хотела одного – домой. Казалось бы, об этом можно только мечтать, но я мечтала о России. В общем, мы попрощались перед трансфером в аеропорт, и больше никогда не виделись. Сухо поздравляли друг друга с праздниками в Вотсапе и все, а ведь была такая история? И все заглохло в усталость. А ведь это могла быть история достойная Голливуда, блин, эх.

Ну, вот и все. Большинство моих романов короткие, заканчивающиеся смазано обидками, или я даже не знаю чем. Неужели не может быть по-другому? Красивая любовь, поддержка, забота, бережное отношение друг к другу, общие интересы и увлечения, уверенность в том, что ты достойна любви. Такое бывает? Почему не у меня