 

Мнение: Подачка

07.09.2020, 19:41, Разное

Правительство бросило бюджетникам подачку – с 1 октября их зарплаты проиндексируют на 3%. В реальности это не покрывает даже рост тарифов ЖКХ, которые в разных регионах с 1 июля уже повысились от  2,4 до 6,5 процентов, а в среднем по стране – на 4 процента. Никаких опережающих темпов уже нет, и такой задачи не ставится. Нищета населения заложена в модель завершения грабежа страны, которую реализуют Путин и его подельники. Украдено почти все, ложка скребет по донышку, скоро воровать будет нечего, пора готовиться к отходу, а потому надобность в поддержании иллюзий у населения почти исчерпана. Поэтому нет никакого резона и оплачивать эти иллюзии – перебьются.

Источник: Эль Мюрид



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