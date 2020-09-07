 

Вспышка коронавируса в Украинской хоккейной лиге: заболело более 20 игроков

07.09.2020, 19:32, Новости дня

У 19 украинских хоккеистов из клуба “Донбасс” и двух игроков “Белого Барса” тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщила 7 сентября пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

В результате розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ сезона 2019/20 приостановили минимум на две недели, сказано в сообщении лиги.

Тестирование прошли соперники “Донбасса” и “Белого Барса” по плей-офф клубы “Днепр” и “Кременчуг”.

Отмечается, что после проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов хоккейная лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира в элитном дивизионе в Швейцарии в мае 2020 года из-за коронавируса.

По состоянию на 7 сентября. в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Андрей Суздальцев: Признание о «московских кукловодах» протестов в Белоруссии выбито под пытками

05.07 / Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

12.08 / Определены этапы переезда по программе реновации в Москве

21.07 / На семью в США завели дело за вооруженную защиту дома от протестующих

28.06 / Эксперт объяснил критикам разницу между принуждением к голосованию и информированием

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

22.08 / Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

04.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 11 млн человек

18.08 / Захватывая иранские танкеры, США ведут себя как пираты XXI века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска