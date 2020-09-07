Вспышка коронавируса в Украинской хоккейной лиге: заболело более 20 игроков

07.09.2020, 19:32, Новости дня

У 19 украинских хоккеистов из клуба “Донбасс” и двух игроков “Белого Барса” тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщила 7 сентября пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

В результате розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ сезона 2019/20 приостановили минимум на две недели, сказано в сообщении лиги.

Тестирование прошли соперники “Донбасса” и “Белого Барса” по плей-офф клубы “Днепр” и “Кременчуг”.

Отмечается, что после проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов хоккейная лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира в элитном дивизионе в Швейцарии в мае 2020 года из-за коронавируса.

По состоянию на 7 сентября. в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.