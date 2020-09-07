Российские окуппанты провели масштабные учения в Крыму – учились уничтожать воздушные цели

07.09.2020, 19:32, Новости дня

7 сентября российские оккупационные войска отработали в Крыму алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы министерства, личный состав зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 “Триумф” выполнил обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет, а расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 “Триумф” от ракетной атаки условного противника.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.