Мнение: Зомбификация экономики США, неуязвимость России и рейтинг качества элит

07.09.2020, 19:25, Разное

1. Соединённые Штаты сильно изменились за последние пару десятков лет. По сравнению с зашедшим в тупик поздним СССР, США тогда даже со всеми со своими проблемами казались Сияющим Градом на Холме и образцом для подражания. Теперь же лоск и блеск той прежней, воспетой Голливудом Америки, потерян. О причинах этого пишет Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/1651

А помните, ув. друзья, такой милый жанр СМИ 1990-х, как “наша землячка Инна, учительница английского, стажировалась четыре месяца в Америке и сейчас расскажет, как правильно жить”?

Насколько я помню, одним из главных тезисов вернувшихся учительниц, разъясняющих моральное превосходство американского человека над постсоветским, служил следующий:

– У нас тут чудовищный патернализм, застарелая инфантильность общества. Мы постоянно на кого-то надеемся – на доброго царя, на родную советскую власть, теперь вот на крепких хозяев и эффективных собственников – а в Америке родители детей с детства учат: никто тебе ничего не должен. Рассчитывать можешь только на себя. Приучают их зарабатывать с детства. Нам кажется, что они все на деньгах повёрнуты – но на самом деле они просто знают деньгам цену, у них халявы не бывает. Их воспитывают бойцами etc.

Спустя четверть века, читая в американских СМИ примерно через день бойцовские заголовки вида “Нам нужен универсальный базовый доход и он нам нужен сейчас!” – я с интересом спрашиваю себя, куда же делась эта воспетая учительницами из моей юности акулья самостоятельность, откуда проклюнулись в стране, которую наше общество худо-бедно косплеило столько лет, столь ядрёные инфантилизм & патернализм. Что заставляет, по последним данным, 67% граждан страны великих возможностей в возрасте 18-29 лет мечтательно жмуриться при звуках фразы “тыщу баксов для всех даром, и чтоб никто не ушёл обиженным”?

Имеется только одна худо-бедно убедительная версия: зомбификация экономики, на которую указывают уже пару-тройку лет.

Если в передовой державе расплодить достаточное количество крутейших мега-компаний, имеющих при множестве достоинств (приверженность ценностям равенства, гендерное и расовое разнообразие персонала, ежегодное отмечание прайд-месяца, неприятие буллинга и абьюза, передовые механизмы внутрикорпоративного взаимодействия) один мелкий недостаток – хроническую убыточность, покрываемую дешёвыми кредитами, то само представление о соревновательности, успехе и бойцовском характере претерпит быстрые и драматические изменения. <…>

У нас, ув. друзья, есть уникальный шанс: дожить до времени, когда вернувшиеся со стажировки в авторитарной России или коммунистическом Китае в родную депрессивную Калифорнию училки будут со вздохом рассказывать о бойцовых качествах русских, самостоятельности китайцев и отсутствии у них этой нашей вечной надежды на халяву, из-за которой, kids, у нас перебои с электричеством, бомжи и грязь на улицах.

2. В Германии признают, что экономика России отлично готова противостоять и санкциям, и экономическому кризису:

https://lenta.ru/news/2020/09/04/rus/

Россия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значительно нарастила свои валютные резервы. Они делают страну неуязвимой перед западными санкциями, пишет немецкое издание Die Welt.

Российский бюджет заполнен деньгами, а объем валютных резервов установил новый рекорд, достигнув 600 миллиардов долларов, отмечает издание. Эксперт консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер указал на то, что у России пятые по величине резервы в мире и небольшой госдолг. Власти находятся в комфортном состоянии и не очень уязвимы в геополитическом плане, уверен Вифер.

По мнению аналитиков, экономика стала стабильнее, чем была во времена прошлых финансовых кризисов. Вероятность дефолта в России оценивается в шесть процентов (по сравнению с 30 процентами в предыдущие кризисы). «Когда размер резервов в начале 2015 года достиг 350 миллиардов долларов, то стране предсказывали банкротство», — рассказывает Вифер.

3. Швейцарцы придумали очередной рейтинг, согласно которому Россия, разумеется, занимает нелепо низкое место:

https://lenta.ru/news/2020/09/03/elite/

Российская элита оказалась низкокачественной, заняв в Индексе качества элит (Elite Quality Index) 23 место. Соответствующий доклад подготовили исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково».

Исследователи заявили, что разработали оригинальную методику измерения качества элит и их влияния на развитие своих стран. Всего по качеству элит оценивали 32 страны по 72 показателям. В их числе экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и политическая ценность. Также оценивали деловую активность, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы и общеэкономические показатели.

Авторы доклада утверждают, что элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Также в исследовании сказано, что элиты низкого качества присваивают создаваемые обществом ресурсы, чем тормозят развитие своих стран.

Лидером с показателем 68,5 баллов оказался Сингапур. «Качественная» элита наблюдается также в Швейцарии (64,9), Германии (64,2) и Великобритании (63,9). Пятое место заняли Соединенные Штаты с 63,4 балла. Россия оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла. Такое же значения у элит в Ботсване. Также обогнали Россию Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21).

Исследователи подчеркнули, что для России характерен значительный разброс между показателями, по которым оценивали элиты. По некоторым критериям страна попала в первую десятку рассматриваемых стран. Так, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция (1-е место) и отношение государственного долга к ВВП (2-е место).

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/mesto-rossii-i-shveicarii-v-novom-reitinge-kachestva-elit-5f5099641a1ddf47761e7c40

К рейтингу, естественно, множество вопросов. Так, параметр «Безопасность от COVID-19» для России не зачтён – якобы из-за отсутствия данных, при том что это явно выигрышный для нас пункт.

Экономические параметры в рейтинге по загадочной причине смешаны с неэкономическими. К примеру, один из основных коэффициентов под названием «Сбор доходов» (Taking Income) учитывает не только налоговые ставки и прочие показатели налоговой системы (в среднем для России весьма неплохие и даже отличные), но и, внезапно, такие показатели, как уровень убийств и число смертей в битвах на 100 тысяч населения. С убийствами у нас по-прежнему хуже, чем в Европе, а участие России в войне в Сирии приводит хоть и к небольшому (десятки человек в год), но всё же более заметному, чем в европейских странах, уровню потерь. Рассчитанный на основе столь странного набора компонентов показатель «Сбора доходов» для России оказывается довольно посредственным.

Или, например, при расчёте коэффициента «Государственный контроль» (State capture) создатели рейтинга учитывают неизмеряемый по сути параметр коррупции («говорят, что в России большая коррупция, значит так и оно есть») или параметр участия женщин в правительстве и законодательных органах (который говорит о равенстве и репрезентативности, но не о качестве элиты).

В общем, примерно за счёт таких трюков (обычных для подобных рейтингов) Россия оказалась во второй половине списка. Если брать только реально измеряемые вещи и не разбавлять рейтинг не имеющими отношения к делу параметрами, наши позиции будут гораздо выше.

Что касается участия школы управления «Сколково» в составлении рейтинга, возможно, это и неплохо. Однако всё же я ожидал бы от «Сколково» скорее открытой и острой критики откровенной ерунды, нежели попыток мягко указать авторам рейтинга на их ошибки.