Мнение: Секретные дневники персонажей “Властелина колец”

07.09.2020, 19:23, Разное

Продолжаю собирать окаменевший юмор, потерявший источник публикации, и искать исходники.

В 2001 году на экраны вышла экранизация "Властелина колец", первая часть, и к фанатам книги присоединились фанаты фильма. В том же 2001 году на английском языке начал появляться цикл "Секретных дневников" персонажей фильма, которые приобрели жуткую популярность. Это были пародийные тексты, высмеивающие слэш (жанр фанфиков, в котором персонажи проявляют себя во внезапных гомоэротических отношениях).

Автор — Cassandra Claire, которая с декабря 2001 года выкладывала записи в своем блоге (брошен в 2003). Также они собраны на этом сайте (англ. яз.)

Достаточно скоро в рунете появился перевод дневников на русский язык. Мне попалось несколько вариантов перевода, и не весь набор персонажей в разных сборниках. Лучшим переводом является тот, в котором отразился факт, что Кассандра Клэр, в свою очередь, писала эти дневники, пародируя книгу Хелен Филдинг "Дневник Бриджет Джонс" (1996). Эта связь, помимо ритма повествования (и насыщенности его нарочитым идиотизмом), прослеживается, скажем, в сокращении "оч". На русском языке эти "дневники" были тоже весьма популярны в определенной среде, и я даже до сих пор иногда опознаю следы их воздействия в чужой сетевой речи.

В своем блоге Клэр рассказывает, как ей пришла в голову эта идея: ей захотелось почитать какой-нибудь слэш про любовь Леголаса и Арагорна, а попадалось сплошное про Леголаса и Гимли (что логично). Единственная подходящая история, которую удалось найти, оказалась дурацкой. В ней, в частности, описывалось, как Леголас украл дневник Арагорна. "Прикиньте, у Арагорна оказался дневник и время, чтобы в нем писать, но все, о чем он там пишет, это то, какие милашки, оказывается, мальчики-эльфы. Кто бы знал! Я рассказала об этом Эмили, и мы озадачились, что же еще Арагорн мог бы записать в свой дневник, ну, если пренебречь тем фактом, что уделять время на подобную писанину вообще совсем не в характере Арагорна, который кажется как-то слишком занятым, сражаясь с силами зла и ожидая своей короны Средиземья. Интересно, что бы он мог там записать…" Клэр написала дневник Арагорна, а потом понеслось, и пришлось писать и про всех остальных, и градус бреда и издевательства над авторами фанфиков, которые пытаются спарить (сделать пэйринг) вообще всех подряд, все нарастал и нарастал…

В 2002 году на русских форумах любителей Толкина появился перевод. К сожалению, мне не удалось установить место и автора (или авторов) первоначальной публикации перевода. И это очень жалко, потому что перевод был артистичным и много способствовал успеху цикла. Насколько удалось раскопать, произошло это на форуме Хеннет-Аннун. Если вы знаете, кто это сделал, напишите мне пожалуйста, я напишу уточнение.

(В русских перепостах очередность дневников нередко перепутана, тут я их выстроила по дате публикации в блоге автора).

№1. Секретный дневник Арагорна, сына Арахорна

(англ. оригинал, декабрь 2001)

День 1.

Убито назгулов: 4. Оч.хорошо. Встретил хоббитов. Прошел 40 миль. Освежевал белку и съел.

Все еще не король.

День 4.

Сижу в горах с хоббитами. Боромир оч. достает.

Пока не король.

День 6.

Убито орков: ни одного. Оч.жаль. Состояние щетины: выгляжу мужественным и суровым. Отлично!

Хочется дать под зад Гимли. С трудом сдерживаюсь.

Все еще не король.

День 10.

Извиняюсь, что долго не было записей. В Мории оч.темно. Большой Балрог.

И сегодня не король.

День 11.

Убито орков: 7. Оч.хорошо. Состояние щетины: выгляжу заросшим.

Возможно, Леголас сексапильнее меня.

Интересно, если б я стал королем, понравился бы я ему?

День 28.

Начинаю испытывать странное влечение к Фродо. Подозреваю, что если что-то предприму, Сэм меня убьет. А также – волосатые ноги отталкивают.

Все еще не король.

День 30.

В Лориэне. Мне кажется, Галадриэль со мной заигрывает. Нахальная тетка.

Приятный разговор с Боромиром. А он не так плох.

Принял душ. Ура!

Но все еще не король.

День 32.

Убито орков: ни одного. Состояние щетины: слегка волосат.

Леголас сказал мне, что он в последнее время чувствует приближающуюся тьму и угрозу.

Мне кажется, что Леголас – гомик.

Нет, пока не король.

День 33.

Убито орков: несчетные тыщи. Оч.хорошо. Орки убили Боромира. Черт. Хотя он и умер смертью храбрых в моих руках, теперь абсолютно уверен в том, что он был гомиком.

И насчет Гимли я не уверен.

Прощай, Боромир.

Все еще не король, но хоть Боромир думал, что я могу им быть. Хотя это могло быть из-за потери крови.

День 34.

Фродо ушел в Мордор. Сказал, что пойдет один, а сам пошел с Сэмом. Зачем?

О Боже, неужели в этом фильме все гомики, кроме меня?

Насчет себя я тоже не уверен.

Все еще не король, мать вашу за ногу.

№2. Секретный дневник Леголаса, сына Трандуила

(англ. оригинал, янв. 2002)

День 1.

Был на Совете Элронда. Был там самым привлекательным. Согласился идти с одним маленьким человечком в Мордор, чтобы кинуть кольцо в вулкан. Очень важная миссия – кольцо ТАКОЕ прилипчивое.

День 4.

Боромир такой противный. Почему он все время носит свой щит, как тарелку? Залезли на Карадрас, но смертные такие нюни и не могут ходить по снегу, так что пришлось спуститься.

Я определенно самый привлекательный в Братстве! Ура мне!

День 6.

В Мории слишком темно и невозможно как следует причесыватьтся. Очень боюсь, что у меня начнут спутываться волосы.

Орки такие глупые.

По прежнему привлекательнее всех.

День 10.

Гэндальф упал в пропасть. Другие новости: похоже, у меня на носу появляется прыщ. Оч.серьезная ситуация, так как у эльфов прыщи могут не сходить по 500 лет и более.

Все еще самый привлекательный, несмотря на дурацкий прыщ.

День 11.

В Лориэне. Боюсь, что Галадриэль привлекательнее меня.

А еще уверен, что она сперла у меня прическу. Я носил такое же еще 1000 лет назад. Глупая баба. Ее очень рассердило, что я принял чудесную пенную ванну в ее зеркальном фонтане.

Решил проигнорировать ее жалобы на то, что мои волосы забили сливное отверстие. У меня ни один волосок не выпал за последние 800 лет, с какой стати им сейчас выпадать?

По-прежнему самый привлекательный, не смотря ни на что.

День 30.

Все эта гребля в лодках портит мне цвет лица.

Арагорн явно испытывает к Фродо странное влечение. Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

Все еще самый привлекательный.

День 33.

Боромира искушает кольцо. Так тривиально. Меня ничем не искусить, т.к. у меня уже есть все, что я хочу: чудесные волосы и задница как гранит.

Получаю странные письма от некой дамы по имени "Стэйси" которая хочет сделать что-то неприличное с моим эльфийским естеством. К счастью, у меня, как у эльфа, зрение супер-дупер, так что убегу, как только ее завижу.

День 35.

Боромир погиб. Очень кровавая смерть, и к чему только. Перед смертью Арагорн поцеловал его. Здесь, похоже, надо быть утыканным стрелами, прежде чем на тебя обратят внимание. Боромир НИЧЕМ не привлекательней меня. Не понимаю. Чувствую, что начинаю дуться.

Фродо ушел в Мордор с Сэмом. Маленькие человечки заботятся друг о друге – так славно.

Похоже, что нравлюсь Гимли. Все так несправедливо. Он мне по пояс, так что в этом есть некоторые преимущества, но толстые косицы и большой шлем отталкивают. Предвижу наступление мрачных времен, да, очень мрачных.

№3. Секретный дневник Боромира

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

Был на Совете Элронда. Арагорн, как всегда, ведет себя как самый главный. Ему кажется, что он такой крутой, потому что трахается тайком с этой эльфийской телкой. Подумаешь, даже если у тебя широкая, мощная грудь, литые мускулы, бронзовый загар и мужественная щетина, это еще не значит, что… э… что, собственно? Что-то я отвлекся.

Похоже, согласился идти в какой-то поход, находясь в отключке от арагорновской невероятной… э… суровости.

Ой-ей.

День 3.

Дурацкое Кольцо, дурацкий Поход, дурацкое Братство.

День 4.

Фродо сегодня уронил кольцо. Я подобрал, но Арагорн заставил отдать обратно. Высокомерная скотина. Засунуть бы ему Рог Гондора прямо в …

Дурацкое Кольцо.

День 5.

Абсолютно очевидно, что Арагорн испытывает к Фродо странное влечение.

Ха! Ха! Ха!

Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

День 6.

Арагорн явно сохнет по Фродо. "Боромир, отдай кольцо Фрооодоооо". "Боромир, дай *мне* понести Фродо на Карадрас". "Боромир, прекрати свои попытки отрубить спящему Фродо голову, чтобы добраться до кольца".

Такой откровенный фаворитизм – просто противно!

День 10.

Почему Арагорн не ухаживает за МНОЙ?

День 11.

Вынес Фродо из Мории.

А мне понравилось.

Надеюсь, что я не стану хоббитолюбом-извращенцем, как дядюшка Виндермир. Особенно после того, ЧТО с ним случилось. А Мерри с Пиппином тоже такие хорошенькие.

Из прочих новостей – погиб Гэндальф.

День 30.

В Лотлориэне. Галадриэль очень даже ничего. Чувствую, что ее явно привлекает моя суровая, хоть и немытая, мужественность.

Леголас принял ванну в ее фонтане. Нарвался на неприятности. Ха. Ха. Эльфийский болван. Уверен, что он красит волосы. А еще, у него прыщ на носу.

Арагорн предложил, чтоб мы тоже приняли ванну. В самый последний момент дошло, что он не имел в виду друг с другом.

Дурацкий Арагорн.

День 33.

Фродо как-то странно ведет себя по поводу кольца. Не дает мне даже взглянуть на него. Должен признать, что я немножко с ним поборолся, стараясь добраться до кольца. Подмял его под себя, пока он не стал невидимым. Едва удержался, чтоб его не потискать (расхотелось, когда он врезал мне по физиономии).

Арагорн точно приревнует. Ха!

День 35.

Убит орками.

Дурацкие орки!

№4. Cекретный дневник Фродо Бэггинса

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

Чувствую себя намного лучше после того, как прекрасно выспался в доме Элронда. К тому же, Сэм сделал мне великолепный массаж спины и пенную ванну. Платоническая, братская любовь – это так замечательно! Не уверен только, зачем ему понадобилось лизать мне пальцы на ногах. Это, наверно, какое-то эльфийское врачевание.

День 3.

Согласился нести кольцо в Мордор. Зря, наверно.

День 4.

Арагорн и Боромир повздорили, кому из них нести меня на Карадрас. Арагорн спихнул Боромира в сугроб. Боромир укусил Арагорна за ухо. Похоже, Кольцо действует на них сильнее, чем я думал.

День 6.

Проснулся и увидел, что Арагорн расстегивает пуговицы у меня на рубашке.

Наверное, хотел добраться до Кольца. Будь проклята его влекущая тяга.

Ну да ладно, если он что-нибудь предпримет, Сэм его убьет.

День 10.

Сегодня Леголас вдруг начал гладить меня своим луком по бедру.

Я в шоке. Я и не думал, что Кольцо действует и на Леголаса.

В этой штуке явно скрыта неизмеримая сила.

День 11.

Гэндальф показал мне один очень странный трюк. Похоже, что у него неспроста такая остроконечная шляпа.

Не знаю, то ли на него тоже действует Кольцо, то ли он просто тип со странностями.

День 24.

Наконец-то могу отдохнуть. В Мории темно, и Арагорн не может меня найти, а то он меня без конца щипал в последнее время.

Гэндальф упал во мрак. Очень жаль остроконечную шляпу.

День 27.

Лотлориэн такой красивый. И Галадриэль очень красивая. Предложил ей Кольцо, но она все повторяла: "Нет, Фродо Бэггинс, мне от тебя еще кой-чего нужно", и при этом она пыталась гладить ногой мои штаны. Что ж, отдал ей свою запасную пару, т.к. ей, видно, мои штаны понравились. Наверное, в Лотлориэне нехватка штанов.

День 30.

Целый день гребли в лодках. Оч. устал. Мерри и Пиппин предложили сделать мне групповой массаж. Оч. приятно, когда у тебя такие внимательные друзья. Как хорошо, что Кольцо на них не действует. Хотя не понял, зачем им нужно было так сильно массировать спину, да и другие части тела тоже.

Пиппин вообще-то помнит, что мы кузены?

Или нет?

День 33.

Боромир пытался отнять Кольцо. Полностью не уверен, но по-моему, он пытался заодно и потискаться. Было оч. тревожно, т.к. Боромир такой огромный.

День 36.

Не могу больше! Все ко мне пристают. Ухожу в Мордор.

Сэм идет со мной. Очень хорошо, т.к. он сможет побаловать меня своим платоническим, братским массажем ног – у него это так замечательно получается.

Жаль расставаться с остальной компанией, т.к. чувствую, что мне бы очень хотелось помиловаться с Гимли. Его толстые косицы и большой шлем такие привлекательные. Ну да ладно, я б ему наверно все равно не понравился.

№5. Секретный дневник Сэма

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

Фродо ранен моргульским клинком. О нет! Пиппин рыдает. Сказал Пиппину, что все будет хорошо, т.к. м-р Фродо слишком сексапильный, чтобы умереть.

Я это что – вслух сказал?

День 3.

Прибыли с м-ром Фродо в Ривенделл, где эльфы должны его вылечить. Гэндальф сказал мне, чтоб я помог ему снять с бедного бесчувственного м-ра Фродо всю грязную одежду. Так что раздел его и сделал ему ванну. Потом еще одну. Потом еще. Пришел Гэндальф и сказал, что "шести ванн вполне достаточно, Самвайс Гамджи".

А сам небось со Второй Эпохи не принимал ванны, старый козел.

День 4.

Думаю, не пора ли м-ру Фродо опять принять ванну.

День 5.

Эльфийская пенная ванна оч.красочная и приятная.

Гэндальф портит все удовольствие.

*Хмурюсь*.

День 6.

Мр. Фродо очнулся! Чувствует себя хорошо, правда недоумевает, почему у него все пальцы сморщенные.

Решил не рассказывать ему про все эти ванны.

День 7.

Прокрался на Совет Элронда. Фродо вызвался нести Кольцо в Мордор. М-р Фродо такой смелый, красивый, высокий и замечательный!

Ну ладно, скажем, не такой высокий.

День 8.

Идем в Мордор. Остальные члены Братства оч.себе на уме, если хотите знать мое мнение. Особенно Боромир. Он, видите ли, "учит Мерри и Пиппина сражаться на мечах". Здрасьте, я тетя Лобелия! Сразу видно – извращенец-хоббитолюб, которому нравится кататься по земле с маленькими мужчинами в коротких штанах.

День 9.

Арагорн такой же извращенец, как Боромир. Явно клеится к м-ру Фродо. Убью его, если он чего-то предпримет.

День 10.

Мория. Оч.темно. Шмякаю Арагорна плоской стороной меча всякий раз, когда он пытается ущипнуть в темноте м-ра Фродо.

Гэндальф упал в бездонную пропасть. М-р Фродо позже сказал что-то насчет остроконечной шляпы, но я не понял, т.к. я простой невинный хоббит из Шира и не искушен в таких делах.

Пиппин говорит, что Леголас трахается с Гимли.

Фу.

День 15.

В Лотлориэне оч.красиво. Белобрысая эльфийская дамочка вовсю ухлестывает за бедным м-ром Фродо. Пиппин тоже так считает. Сказал Пиппину, что из-за разницы в росте у них не может быть никаких отношений. Пиппин сказал, что м-р Фродо может стоять на ходулях.

Ненавижу Пиппина.

День 22.

Уходим из Лотлориэна. Пока-пока, приставучая эльфийская дамочка.

Не знаю, куда мы теперь направляемся, но явно куда-то по воде, т.к. нам дали лодки. Да мне особо все равно, лишь бы в одной лодке с м-ром Фродо.

День 23.

Тайная страсть Боромира к м-ру Фродо наконец-то вырвалась наружу. Его конечно застрелили (ура!) но перед этим он устроил такой спектакль. Оправдывался, что хотел просто отнять Кольцо, чтобы править миром и изгнать зло, но мы-то знаем, что на самом деле за этим скрывалось.

День 24.

Орки убили Боромира. Знал, что и орки на что-то могут сгодиться.

Фродо уходит в Мордор. И меня взял, ура! М-ра Фродо надо подбадривать, т.к. он почему-то оч. расстроился из-за расставания с Гимли. А также он вообще оч. подавлен и говорит, что уверен, что так и умрет девственником в мрачных и пустынных землях Черного Властелина.

Ну, это мы еще посмотрим.

№6. Секретный дневник Гэндальфа

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

В Шире. Великолепные ландшафты, пасторальная, невинная красота. Интересно, мне показалось, или Фродо и вправду занимался в поле чем-то неприличным, когда я подъехал?

День 2.

День рождения Бильбо очень оживили внушительные количества ширской травки. Все оччень шлавные. Бильбо тоже шлавный. Огонечки такие вешшеленькие. Фродо тоже аа-кей. Хоббиты такие душшечки. Ой. Упал.

День 3.

Ужасное похмелье. Хреново. Еду в Минас Тирит за аспирином.

День 12.

Заехал к Саруману посоветоваться насчет Кольца, но он обратился ко злу. И никто мне ничего не сказал. Хотя, похоже, было мемо на этот счет. Радагаст Карий наверно опять ворует письма из моего почтового ящика.

День 13.

Торчу на вершине башни. Великолепный вид, но от мокрого снега остроконечная шляпа теряет форму. Развлекаюсь, сплевывая жевачку вниз на орков.

День 14.

Опять приходил Саруман. Пытался меня полапать. Еще чего захотел!

День 16.

Одиноко. Может, Саруман не так уж плох, как показалось сначала. Если б только не его гигантские раздувающиеся ноздри, и длинные ногти, как когти… да, да, конечно я мог бы и раньше сообразить, что он злой.

День 19.

Сбежал. В Ривенделле. Сэм не вполне себя контролирует. Без конца моет Фродо в ванной. У эльфов практически кончилось все земляничное мыло. Элронда это начинает раздражать.

День 20.

Элронд решил отослать Фродо подальше. Он устал от того, что в ванную на первом этаже невозможно попасть. Большие споры из-за Кольца. Решил пойти с Братством – вдруг Сэм и МНЕ захочет сделать ванну. А ванна бы мне не помешала.

День 21.

Арагорн явно неравнодушен к Фродо. Сэм убьет его, если он что-то предпримет. Попросил Сэма сделать мне ванну. Он сказал: "Ха-ха, Гэндальф, вы это серьезно"? Никудышный болван.

День 23.

На вершине Карадраса оч.холодно. Арагорн выиграл в споре, кому нести Фродо наверх. Боромир дуется. Если Леголас будет продолжать свой выпендреж с ходьбой по снегу, стукну его посохом.

День 25.

Не хочу идти через Морию. Подозреваю, что Балрог все еще злится на меня из-за неудачного свидания, которое у нас было во Вторую Эпоху.

День 26.

В Мории. Да-сс, Балрог все еще злится.

День 27.

Упал во тьму. Балрог такая скотина. Заставил меня делать такое, что и сказать стыдно, прежде чем отпустил.

Решил никому из Братства об этом не рассказывать. Сочиню лучше что-нибудь про великую битву. Иду к Элронду, чтоб он обработал ожоги третьей степени в неприличных местах. Надеюсь, Элронд не будет надо мной смеяться. А если будет, я всем расскажу про его развратную вечеринку с Сауроном.

№7. Секретный дневник Перегрина Тука

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

Гулял, воровал овощи, и налетел на Фродо с Сэмом. Так славно повалялся с Фродо в кукурузе, но Сэм меня силой оттащил. Надо бы поговорить с Фродо насчет слуг, которые забывают свое место и ведут себя слишком властно.

Упал с горки. Мерри оч.расстроился из-за того, что сломал морковку. А ведь он только-только нашел ту, что правильной формы.

День 2.

В Ривенделле оч.славно. Хотя устал от жизни с Сэмом в одной комнате. Он все время мокрый и пахнет земляникой. Еще устал от того, что эльфы постоянно путают меня с садовой скульптурой.

День 3.

Решил пойти с Братством, просто прикола ради. Все оч.славные, только Леголас какой-то раздражительный. Вчера держал меня за ноги над пропастью, пока я не признал, что он самый хорошенький эльф в Братстве. Сказал бы ему, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ эльф в Братстве, но пропасть была оч.глубокая.

День 7.

Вот уже 25 дней с тех пор, как встретил Арагорна, и он так ни разу и не помыл голову. Это меня начинает беспокоить.

День 9.

Сэм ошибается насчет Боромира. Оч.славный человек, на самом деле. Пригласил меня сегодня вечером на прогулку и обещал дать мне поиграть с Рогом Гондора. Скорей бы уж.

Позже этим вечером.

А я думал, что игра на Роге Гондора призывает армии Запада…

Похоже, что нет.

Все равно, оч.поучительный опыт.

День 11.

В Мории оч.темно. И все-таки это облегчение, т.к. это значит, что Боромир не сможет отводить меня в сторонку и жаловаться на то, что Арагорн – гад бесчувственный и что он помешан на хоббитах. Уж чья бы корова мычала. Хотя, по-моему, Арагорн явно сохнет по Фродо. Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

День 13.

Застал Леголаса за шлифовкой подошв арагорновых сапог. Это объясняет, почему Арагорн все время подскальзывается и падает прямо в объятия Леголасу. Хитрый эльф.

Арагорн все еще не вымыл голову.

День 14.

Гэндальф умер. Все в унынии. Леголас решил исполнить "Сильмариллион-мюзикл" в голом виде, чтобы нас подбодрить. Все по прежнему в унынии. Леголас ушел и показывает нам, как может дуться 3000-летний эльфийский принц.

День 15.

В Лотлориэне оч. красиво. Нечаянно наткнулся на Гимли, принимающего ванну. Теперь понимаю, что Гэндальф имел виду, когда говорил, что бывает кое-что пострашнее орков.

День 16.

Арагорн вымыл голову. Ура.

День 20.

Боромир написал мне стихи. Мерри сказал, что Боромир в меня влюблен. Конечно, Мерри еще говорит, что я плачу, как девчонка. Мерри вообще часто бывает такой скотиной, на самом деле.

Стихи неважные. Не рифмуются. Чувствую себя оскорбленным.

День 30.

Сказал Боромиру, что не готов к постоянной связи, после чего он пошел и дал себя застрелить оркам. Ну что это такое. Люди иногда бывают чересчур чувствительны.

Попал в плен к урук-хаям. Не слишком дружелюбные типы. Мерри сказал, что возможно нам придется заняться любовью, чтобы освободиться. Подозреваю, что для Мерри это будет в удовольствие. Вот кретин. Орки оч. вонючие. Вдруг заскучал по Боромиру.

№8. Секретный дневник Сарумана

(англ. ориг., янв. 2002)

День 1.

Скучно. В Изенгарде нет кабеля, только общественные каналы. Совсем нечего делать, только писать гнусные анонимки Радагасту Карему и Манфреду Слегка Облезлому.

Может, в палантир заглянуть?

День 2.

Познакомился через палантир с оч. приятным мужиком. Он меня, похоже, уважает именно за то, что я – это я, а не потому, что я самый влиятельный маг Средиземья. Интересно, как он выглядит.

День 3.

Начинаю разочаровываться в мужике из палантира. Ни в какую не шлет мне свое фото, только снимки одного оч. большого глаза. Говорит, что стесняется, но подозреваю, что он наверно просто толстый, а может, волосатый. Слышал оч. неприятные истории про палантирные знакомства. Наверно, стоит сделать перерыв.

День 7.

Ну вот, здрасьте пожалуйста, мужик из палантира оказался никем иным, как Черным Властелином Мордора. Везет же мне. Хотя, наверно, могло быть и хуже. Саурон по крайне мере не толстый и не волосатый, просто развоплощенный злой дух. Все, пора идти и создавать мощную армию демонов, чтобы разорить всю землю. А еще мне надо забежать на маникюр. Не так-то легко сохранять ногти такими острыми.

День 9.

Ну вот, как всегда. Гэндальф ввалился без приглашения, а он ведь знает, что я этого терпеть не могу. Все вешал мне лапшу на уши насчет кольца, которое он подарил своему новому дружку. Гэндальф – откровенный хоббитолюб-извращенец, позор всей гильдии. Просто хочет похвастаться и напомнить мне, что он-то гуляет с хоббитом, а у меня кроме большого глаза никого нет. Что ж, Саруман Белый не может стерпеть такого обращения. Показал ему свои приемы реслинга. Положил его на обе лопатки. Ай да я!

День 13.

Устал взбираться по всем 8 миллионам ступенек только ради того, чтоб поглумиться над Гэндальфом. Надо было его посадить в легкодоступную подземную темницу, где мог бы глумиться эффективней, и даже перед завтраком.

День 14.

Так-так, кто же это плюет на орков жевачку? Ну в самом деле.

День 15.

Гэндальф сбежал прямо посреди очень славного глумления. Ну и ладно. Не надо будет больше по лестнице карабкаться.

День 16.

Смотрел в палантир. Гэндальф ушел в поход с 4-мя хобитами, оч.хлыщеватым эльфом и довольно симпатичным человеком – постой-ка, это же Арагорн, сын Араторна. Я как-то раз вышвырнул его из Изенгарда за непрестанные жалобы, что он все еще не король. Потом там еще какой-то подозрительный тип, и волосатая каракатица. А может, это гном.

Просто какое-то сборище идиотов.

День 20.

Скрестил орков с самцами-гоблинами в подземельях Изенгарда. Оч. нудная работа, т.к. орки и самцы гоблинов совершенно не хотели скрещиваться, даже за ужином и с цветами. В следующий раз попробую что-нибудь попроще, например скрестить гоблинов со студентками, чтобы создать супер-бодрую армию, которая не боялась бы дневного света и не жаловалась бы на розовую военную форму.

День 22.

Когда согласился делать армию демонов для Саурона, не думал, что это будет такая грязная работа. И чего я стал Саруманом Белым. Стал бы лучше Саруманом Грязно-коричневым, или Зеленоватым. На белом вся слизь заметна.

День 24.

Если буду все время смотреть в палантир, может, увижу, как Гэндальф делает трюк с остроконечной шляпой?

День 25.

Гэндальф сделал трюк с остроконечной шляпой! Произвело оч. большое впечатление на Хранителя. Арагорн явно мечтает увидеть Хранителя без штанов. Сэм убьет его, если он что-то предпримет.

День 26.

Волосатая каракатица – это точно гном. Видел, как он играл в "спрячем шлем" с одним из хоббитов. А второй человек, это, похоже, Боромир из Гондора.

День 28.

Урук-хай почти готовы к выходу. Понаблюдал сегодня немного за Братством. Боромир убедил самого младшего хоббита "поиграть с Рогом Гондора". Не смеялся так с тех пор, как свел Гэндальфа с Балрогом во Второй Эпохе и Гэндальф сбежал из ресторана, оставив Балрога платить по счету. Палантир – это вещь. Намного лучше кабельного ТВ.

