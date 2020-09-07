 

У немецких депутатов возникли вопросы к властям после лечения Навального в Берлине

07.09.2020, 19:23, Разное

В Лондоне 7 сентября стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа, разоблачившего преступления американских военных на Ближнем Востоке и вскрывшим многие другие темные страницы международной политики. Заполучить себе искателя правды хотят США – там журналисту может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Заместитель председателя фракции левых в бундестаге Хайке Хензель выступила на митинге в поддержку Ассанжа и от лица своей партии обратилась к властям Соединенного Королевства с требованием прекратить судилище над журналистом и незамедлительно освободить его.

Кроме того, она потребовала предоставить Джулиану Ассанжу доступ к независимой медицинской помощи. И в связи с этим у Хайке Хензель возникли вопросы и к руководству Германии.

“Если немецкие власти могут привезти в клинику “Шарите” в Берлине россиянина Алексея Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьёзно больного Джулиана Ассанжа?!” – заметила политик.

«Если немецкие власти могут привезти в клинику «Шарите» в Берлине россиянина Алексея Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьёзно больного Джулиана Ассанжа?!» — Хайке Хензель, заместитель председателя фракции левых в бундестаге.

Видео Ruptly pic.twitter.com/D5t0WT10Y8

— RT на русском (@RT_russian) September 7, 2020

Отметим, нахождение Алексея Навального в берлинском “Шарите” вызывает вопросы у многих людей. Блогер был доставлен в клинику с целым кортежем сопровождения, а закрытые на время эпидемии коронавируса границы он пересек на частном самолете.

Днем 7 сентября стало известно об улучшении состояния здоровья Алексея Навального. Блогера вывели из состояния искусственной комы и отсоединили от аппарата ИВЛ. Сообщается, что он чувствует себя лучше.



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