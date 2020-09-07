Ученые: Просмотр порно не влияет на отношения с партнером

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07.09.2020, 19:17, Разное

Канадские исследователи по результатам нового исследования опровергли распространенное убеждение о том, что просмотр порнографических фильмов негативно влияет на интимные отношения с партнерами. По словам исследователей, факт наличия упомянутых кинопредпочтений и стремление заниматься сексом не имеют определенной логической взаимосвязи.
В ходе исследования было проведено тестирование около 13 тысяч мужчин и женщин в возрастном диапазоне от 18 до 70 лет. Участники эксперимента, среди которых имелись представители как гетеро, так и гомосексуальной ориентации, ответили на вопросы специально разработанной анкеты, которые изучали приверженность исследуемых к просмотру порнофильмов и нюансы их постоянной половой жизни. В результате выяснилось, что более 75% мужчин и около 50% женщин регулярно имеют обыкновение просматривать “фильмы для взрослых”. Однако при этом никакой прямой зависимости между частотой просмотра порно и сексуальными отношениями с партнерами у участников научной работы выявлено не было. Примечательно, что мужчины гетеросексуальной ориентации все же теряли в определенной мере интерес к “живому” сексу после порнолент, а женщины и представители ЛГБТ – напротив, испытывали повышение интереса к реальному половому акту.

Стоит отметить, что многие ранее проведенные исследования коллег канадских специалистов демонстрировали несколько иные результаты. Так, отмечалось, что приверженность к порноматериалам порождала у людей определенные “завышенные” требования к партнерам в области разнообразия и наполненности акта, что зачастую провоцировало потерю интереса к реальным интимным отношениям. Об этом пишет Journal of Social and Personal Relationships.



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