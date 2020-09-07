 

“Челлендж этого года!”: Полуобнаженный Эмин Агаларов призвал фолловеров оголять тела

07.09.2020, 19:17, Разное

Популярный певец Эмин Агаларов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой он предложил фолловерам довольно необычный челлендж, связанный с обнажением собственных тел. Пост исполнителя вызвал поддержку со стороны посетительниц его микроблога.
На опубликованном фотоснимке Эмин Агаларов позирует на фоне спортивных тренажеров в спортивном зале, облаченный лишь в тренировочные шорты длиной чуть выше коленей. Кумир почитательниц застыл в боевой стойке, демонстрируя свое накачанное тело, при этом его лицо озаряет искренняя и задорная улыбка. “Друзья! Запускаем самый спортивный челлендж этого года! Выкладывайте фото своего пресса и торса и отмечайте хештеги”, – таким призывным слоганом сопроводил фото певец. Он также информировал о том, что победители челленджа, как мужчины, так и женщины, получат специальные бонусы в виде пригласительных абонементов в спортивные клубы столицы.

Фолловеры исполнителя, абсолютное большинство которых составили представительницы прекрасного пола, с большим воодушевлением восприняли призыв кумира, заодно наградив его массой восторженных комплиментов. За пару-тройку часов публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.



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